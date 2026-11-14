باشگاه خبرنگاران جوان _محمدرضا وحیدی روز شنبه ۲۳ آبان در نهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت سرشماری عمومی نفوس و مسکن گفت: این طرح از دوم آبان در سراسر کشور آغاز شده و عملیات جمع‌آوری و تکمیل اطلاعات خانوار‌ها در استان کرمان همزمان با برنامه ملی در حال انجام است.

در مرحله نخست، اطلاعات خانوار‌ها با استفاده از داده‌های موجود در پایگاه‌های آماری ۳۰ دستگاه اجرایی و با هماهنگی مرکز آمار ایران گردآوری شده و در مرحله میدانی، مأموران سرشماری اطلاعات خانوار‌ها را بررسی و تکمیل می‌کنند.

از مجموع ۷۸ هزار خانواری که اطلاعات آنها نیازمند بازبینی مجدد بود، تاکنون اطلاعات ۵۶ هزار خانوار بررسی و تکمیل شده است که نشان‌دهنده پیشرفت حدود ۷۱ درصدی عملیات میدانی در این بخش است.