رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان از پیشرفت ۷۱ درصدی عملیات میدانی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ در استان خبر داد .

باشگاه خبرنگاران جوان _محمدرضا وحیدی روز شنبه ۲۳ آبان در نهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت سرشماری عمومی نفوس و مسکن گفت: این طرح از دوم آبان در سراسر کشور آغاز شده و عملیات جمع‌آوری و تکمیل اطلاعات خانوار‌ها در استان کرمان همزمان با برنامه ملی در حال انجام است.

در مرحله نخست، اطلاعات خانوار‌ها با استفاده از داده‌های موجود در پایگاه‌های آماری ۳۰ دستگاه اجرایی و با هماهنگی مرکز آمار ایران گردآوری شده و در مرحله میدانی، مأموران سرشماری اطلاعات خانوار‌ها را بررسی و تکمیل می‌کنند.

از مجموع ۷۸ هزار خانواری که اطلاعات آنها نیازمند بازبینی مجدد بود، تاکنون اطلاعات ۵۶ هزار خانوار بررسی و تکمیل شده است که نشان‌دهنده پیشرفت حدود ۷۱ درصدی عملیات میدانی در این بخش است.

 

برچسب ها: سرشماری ، استانداری ، کرمان
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