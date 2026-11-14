معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: با توجه به اعلام کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استانداری تهران امروز شنبه طرح زوج وفرد از درب منازل در تهران اجرا می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: با توجه به اعلام کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استانداری تهران امروز شنبه طرح زوج وفرد از درب منازل در تهران اجرا می‌شود.

سرهنگ فیروز کشیر در این باره گفت: امروز پلیس با وسایل نقلیه‌ای که شماره سمت راست پلاکشان فرد است؛ برخورد و اعمال قانون می کند.

وی درخصوص وضعیت ترافیک پایتخت با توجه به اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل افزود: مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید همت از جنت آباد تا بعد از بزرگراه اشرفی اصفهانی، بزرگراه حکیم از بلوار شقایق تا بزرگراه یادگار امام(ره)، بزرگراه آبشناسان از سردار جنگل تا بلوار فرحزادی، بار ترافیک پرحجم و سنگینی را به خود اختصاص داده است.

وی در ادامه افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه زین الدین از شمیران نو تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی، بزرگراه شهید سلیمانی از خیابان کرمان تا پل سید خندان، بزرگراه شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع) و بزرگراه صدر از بزرگراه شهید صیاد شیرازی تا مدرس، بار ترافیکی پرحجم و سنگین می‌باشد.

سرهنگ کشیر گفت: مسیر جنوب به شمال بزرگراه بسیج  بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه، بزرگراه نواب صفوی از ۹ دی تا تونل توحید، بزرگراه سعیدی از میدان فتح تا خیابان دامپزشکی و بزرگراه امام علی (ع) از بزرگراه شهید رئیسی تا بزرگراه محلاتی، بار ترافیک پرحجم و سنگین است.

وی با اعلام ممنوعیت تردد وسایل نقلیه سنگین، کامیون ها و خودروهای دودزا در پایتخت اظهار کرد: تردد وسایل نقلیه حمل دارو و مواد غذایی و کامیون‌های حمل بتن که مجوز پلیس راهور را دارند بلامانع است در غیر این صورت تردد کلیه کامیون‌ها ممنوع می‌باشد.

سرهنگ کشیر در پایان با توجه به آلودگی هوا به شهروندان تهرانی توصیه کرد: تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی بویژه «اتوبوس، تاکسی و مترو» جهت کاهش در موضوع مهم آلاینده های هوا و ترافیک استفاده نمایید.

منبع: فراجا

برچسب ها: طرح زوج و فرد ، آلودگی هوا
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