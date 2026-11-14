فرمانده انتظامی بابل از دستگیری و انهدام باند ۴ نفره سرقت منازل در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علی حسینی - سرهنگ عزیزی فرمانده انتظامی بابل با اعلام این خبر گفت: طی چندین فقره سرقت منازل و حتی معابر عمومی در بخش بندپی شرقی شهرستان بابل موضوع توسط کارآگاهان انتظامی بخش تحت بررسی و شناسایی سارقان قرار گرفت.

او افزود: با تحقیقات میدان از محل سرقت‌ها و رصد دوربین‌های امنیتی و شهری هویت سارقان مشخص و جهت دستگیری در دست اقدام مأموران قرار گرفت.

سرهنگ عزیزی گفت: پس از مشخص شدن هویت سارقان که دو نفر بودند و رد زنی محل اختفای آنان طی عملیاتی با نظارت مرجع قضایی هر دوی آنها در مخفیگاهشان دستگیر گردیدند که در بازجویی اولیه به ۴ فقره سرقت از منازل اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی بابل با بیان اینکه متهمان در بازجویی به حضور دو مالخر هم اعتراف کردند، افزود: سارقین اموال مسروقه را پس از سرقت که شیرآلات ساختمانی، کنتور و کابل برق بوده را جهت فروش نزد دو مالخر می‌برند که با قیمت اندکی آنها را به فروش برسانند، همکارانم با اطلاع از هویت مالخر‌ها با تایید مرجع قضایی نسبت به دستگیری هر دو مالخر اقدام کردند که طی دستگیری اموال مسروقه هم کشفت گردید.

او گفت: پس از روشن شدن پرونده و کشفیات اموال مسروقه پرونده به همراه متهمان جهت سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.



