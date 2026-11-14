سخنگوی فراجا ضمن ارائه گزارش جامعی از وضعیت امنیتی و عملیاتی کشور از کاهش نرخ خشونت‌های اجتماعی و افزایش ۱۹ درصدی کشفیات مواد مخدر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سعید منتظرالمهدی با اشاره به نتایج عملیات‌های گسترده در حوزه مبارزه با مواد مخدر، اعلام کرد: در هفت ماه گذشته، با تلاش‌های نیروهای عملیاتی از ورود ۲۸۷ تن انواع موادمخدر به کشور جلوگیری شده است. این موفقیت که با افزایش ۱۹ درصدی در نرخ کشفیات همراه بود، نشان‌دهنده ارتقای سطح اشرافیت اطلاعاتی پلیس در شناسایی مسیرهای ترانزیت است.

وی ادامه داد:  با افزایش دستگیری‌ها در سطح خرده‌فروشی و انهدام ۱۹ درصدی باندهای ترانزیت، گام بزرگی در جهت تثبیت امنیت و مبارزه با سوداگران مرگ و موادمخدر برداشته شده است.

سردار منتظرالمهدی یادآور شد : در حالی که شاهد افزایش ۱۴ درصدی در کشف سلاح‌های غیرمجاز بوده‌ایم، بررسی جزئیات نشان می‌دهد که ۳۱ درصد از این حجم، شامل سلاح‌های جنگی است که با ۹ درصد رشد در کشف نسبت به دوره قبل در مقابله با تهدیدات نوین و تلاش برای مهار هرگونه اقدام جهت ایجاد تنش‌های داخلی است.

وی در ادامه به بهبود شاخص‌های امنیت اجتماعی اشاره کرد و گفت: گزارش‌ها حاکی از کاهش چشمگیر میزان خشونت‌های خیابانی است؛ به طوری که وقوع جرایمی نظیر چاقوکشی و قمه‌کشی ۵۳ درصد کاهش یافته و با دستگیری ۱۹۰۰ نفر از اشرار، کنترل فضای عمومی بهبود یافته است. همچنین کاهش ۲۸ درصدی نزاع دسته‌جمعی و ۱۷ درصدی نزاع فردی، حکایت از مدیریت خشم اجتماعی و افزایش تاب‌آوری جامعه دارد

منبع: پلیس

برچسب ها: مواد مخدر ، خشونت ، اقدامات پلیس
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۷ ۲۳ آبان ۱۴۰۵
رسوب اتباع افغانستان چه قانونی وچه غیرمجازنقش موثری درگسترش موادمخدردرجامعه داشته وداردخواهشمندیم ایشان رامحترمانه به کشورشان برگردانید
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