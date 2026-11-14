باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ هادی کیانمهر گفت: در پی وقوع یک فقره نزاع منجر به تیراندازی میان چهار نفر از سرنشینان یک دستگاه خودرو تیبا و ۲ نفر از سرنشینان یک دستگاه خودرو پژو ۲۰۶ در محدوده خیابان انقلاب خرم‌آباد، تیم‌های عملیاتی پلیس بلافاصله در محل حاضر شده و موقعیت را کنترل کردند.

وی افزود: در جریان این درگیری، چند نفر از عاملان منازعه مجروح شده و به مراکز درمانی انتقال یافتند، اما با وجود تلاش‌های کادر درمان، متاسفانه یک نفر از آنان به دلیل شدت جراحات وارده جان باخت.

وی تصریح کرد: در ادامه یکی از عوامل درگیری که پس از حادثه متواری شده بود با هماهنگی قضائی به همراه یک قبضه سلاح جنگی در مخفیگاهش دستگیر شد.

سرهنگ کیانمهر با اشاره به اینکه بر اساس تحقیقات پلیس، علت و انگیزه این حادثه اختلافات قبلی عنوان شده است تصریح کرد: افراد بازداشت شده دارای سوابق کیفری هستند و پرونده قضایی نیز در این خصوص تشکیل و تحت رسیدگی است.

وی با هشدار به هنجارشکنان گفت: پلیس و دستگاه قضایی با قاطعیت با افرادی که به هر نحو امنیت و آسایش مردم را خدشه‌دار کنند برخورد خواهد کرد.

منبع: پلیس لرستان