باشگاه خبرنگاران جوان - سی‌و‌چهارمین هفته از سال جاری در بازه شنبه ۱۶ آبان الی پایان روز جمعه ۲۲ آبان همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه(س) و تعطیلی سینماها در ۲۱ و ۲۲ آبان در حالی سپری شد که سینمای ایران با استقبال ۴۲۲ هزار و ۳۱۳ مخاطب به فروشی معادل ۵۰ میلیارد و ۵۲۷ میلیون تومان دست پیدا کرد و فیلم «بورسیه» به کارگردانی برزو نیک‌نژاد با ۱۹۲ هزار و ۶۷۱ مخاطب و پردیس سینمایی کورش با میزبانی از ۱۷ هزار و ۷۳۴ مخاطب در صدر فهرست پرمخاطب‌ترین فیلم و پردیس سینمایی طی هفته گذشته قرار گرفتند.

مطابق با آمار ثبت‌شده در سامانه مدیریت فروش و اکران سینما (سمفا) پس از پردیس سینمایی کورش با ۱۷ هزار و ۷۳۴ مخاطب، پردیس سینمایی ایران‌مال با ۱۴ هزار و ۹۰۲ مخاطب، پردیس سینمایی اکومال کرج با ۹ هزار و ۲۰۹ مخاطب، پردیس سینمایی هدیش با ۸ هزار و ۷۳۹ مخاطب و پردیس سینمایی هنرشهر آفتاب شیراز با ۸ هزار و ۵۱۸ مخاطب در رتبه‌های بعدی پرمخاطب‌ترین پردیس‌های سینمایی در هفته گذشته قرار گرفتند.

همچنین فیلم سینمایی «بورسیه» به کارگردانی برزو نیک‌نژاد با ۱۹۲ هزار و ۶۷۱ مخاطب، فیلم سینمایی «خانوم والده» با ۸۷ هزار و ۳۹۶ مخاطب، انیمیشن «سفینه نجات» به کارگردانی هادی محمدیان با ۳۶ هزار و ۶۰۸ مخاطب، فیلم سینمایی «بی‌دار» به کارگردانی حسین امیری‌دوماری با ۲۸ هزار و ۶۸۸ مخاطب و فیلم سینمایی «بامبولک ۲» به کارگردانی محمد‌متین اوجانی با ۱۷ هزار و ۳۸ مخاطب به‌عنوان پنج فیلم پرمخاطب در هفته سی‌وچهارم معرفی شدند.

منبع: سینماشهر