باشگاه خبرنگاران جوان - کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اسپانیا، خسوس اونو، دروازه‌بان تیم آندورا را به دلیل برخورد با خسوس دی‌میگل در جریان دیدار تیم‌های تنریف و آندورا در تاریخ ۲ نوامبر، به ۱۲ جلسه محرومیت محکوم کرد؛ اتفاقی که در نهایت به مرگ مهاجم تیم مادریدی در بیمارستان در روز بعد منجر شد.

این محرومیت، حداکثر مجازات پیش‌بینی‌شده در قوانین انضباطی فدراسیون فوتبال اسپانیاست.

این حکم بر اساس ماده ۱۰۲ آیین‌نامه انضباطی صادر شده است که به رفتار خشونت‌آمیز در قبال بازیکن حریف هنگام مسابقه، در شرایطی که تخلف به آسیب‌دیدگی یا جراحات جدی منجر شود، اختصاص دارد. بر اساس این ماده، محرومیت بین چهار تا ۱۲ مسابقه در نظر گرفته شده است و کمیته انضباطی حداکثر مجازات را برای دروازه‌بان آندورا اعمال کرد.

داور مسابقه نیز در گزارش خود اعلام کرده بود که اونو به دلیل «برخورد با شدت بیش از حد با یکی از بازیکنان حریف و استفاده از پای بالا هنگام رقابت برای تصاحب توپ» از زمین اخراج شده است. او همچنین در گزارش خود نوشته بود که بازیکن مصدوم در داخل زمین تحت مداوا قرار گرفت و سپس با برانکارد از زمین خارج شد.

از سوی دیگر، دروازه‌بان آندورا از زمان وقوع این حادثه شرایط روحی دشواری را پشت سر می‌گذارد. او روزهای پس از این اتفاق را «سخت‌ترین روزهای زندگی‌ام» توصیف کرده است.

کارلس مانسو، سرمربی آندورا، نیز تأکید کرد که باشگاه در کنار این دروازه‌بان قرار دارد و فضای لازم را در اختیار او می‌گذارد تا با توجه به شرایط روحی و آمادگی شخصی‌اش، زمان بازگشت به میادین را مشخص کند.

مسابقات هر دو تیم در این هفته از سر گرفته می‌شود. آندورا روز شنبه مهمان آلمریا خواهد بود و تنریف روز یکشنبه در ورزشگاه خانگی خود به مصاف سئوتا می‌رود. این مسابقه نخستین دیدار خانگی تنریف پس از درگذشت هم‌تیمی‌اش خواهد بود و قرار است همچنان برنامه‌های یادبود و اقدامات حمایتی برای کمک به خانواده دی‌میگل ادامه داشته باشد.