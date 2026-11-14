یک مقام وزارت خارجه روسیه با انتقاد از تصمیم اتحادیه اروپا برای ممنوعیت واردات گاز این کشور، اعلام کرد این محدودیت‌ها هزینه انرژی در اروپا را افزایش داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دیمیتری بیریچفسکی، مدیر اداره همکاری‌های اقتصادی وزارت خارجه روسیه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تاس اعلام کرد اروپا از زمان اعمال ممنوعیت خودخواسته واردات گاز روسیه با خسارت‌های قابل توجهی مواجه شده است.

وی با اشاره به تصمیم اتحادیه اروپا برای ممنوعیت کامل واردات گاز خط لوله‌ای و گاز طبیعی مایع روسیه گفت این اقدامات از اساس غیرقابل دفاع هستند و چنین ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی مستقیماً به زیان کشور‌هایی تمام می‌شود که آنها را اعمال می‌کنند.

بیریچفسکی افزود: «اقتصاد‌های اروپایی و مصرف‌کنندگان نهایی، چه صنایع و چه خانوارها، اکنون با هزینه‌های به‌مراتب بالاتری مواجه هستند، در حالی که شرکت‌ها تعطیل می‌شوند یا فعالیت‌های خود را به حوزه‌های قضایی دیگری منتقل می‌کنند.»

این مقام روس با اشاره به اظهارات ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در هشتمین نشست مجمع کشور‌های صادرکننده گاز در مسکو به نقل از او گفت: «هر کس چاهی بکند، خود در آن خواهد افتاد.»

مدیر اداره همکاری‌های اقتصادی وزارت خارجه روسیه همچنین تأکید کرد ابتکار اتحادیه اروپا برای ممنوعیت کامل واردات گاز روسیه در چارچوب سیاست تحریمی سیاسی‌شده سال‌های اخیر این اتحادیه و با هدف انزوای اقتصادی مسکو قرار دارد.

وی در پایان گفت این کشور‌های اروپایی بودند که روند قطع روابط دیرینه و سودمند متقابل در حوزه انرژی با روسیه را آغاز کردند؛ روابطی که قدمت آن به دوران اتحاد جماهیر شوروی بازمی‌گردد.

منبع: خبرگزاری تاس

برچسب ها: گاز اروپا ، وزارت خارجه روسیه
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