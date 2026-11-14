مدیرکل بهزیستی فارس از برنامه‌ریزی جامع برای حمایت از جمعیت ۷۰۰ هزار نفری سالمندان استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید گودرزی با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد از «نگهداری‌محوری» به «خانواده‌محوری»، از تدوین ۹ برنامه راهبردی با افق ۱۴۳۰ برای حمایت از جمعیت ۷۰۰ هزار نفری سالمندان استان خبر داد.

مدیرکل بهزیستی استان فارس اظهار داشت: با توجه به روند رو به رشد جمعیت سالمندی، تمرکز اصلی ما بر ارتقای کیفیت زندگی، حفظ استقلال فردی و افزایش مشارکت اجتماعی این قشر است.

او افزود که برخلاف الگو‌های سنتی، رویکرد جدید ما حرکت به سمت توسعه خدمات روزانه، تقویت پیوند بین‌نسلی و ارائه خدمات در محیط زندگی سالمندان است تا نیاز به مراکز شبانه‌روزی کاهش یابد.

گودرزی با اشاره به نقش اساسی «اقتصاد نقره‌ای» در توسعه جامعه، بر ضرورت بهره‌گیری از توانمندی‌ها و تجربیات بازنشستگان و ایجاد فرصت‌های شغلی متناسب با توان آنها تأکید کرد.

او همچنین از ۹ محور اصلی سیاست‌گذاری آینده سالمندی از جمله ساماندهی مراکز مراقبتی، توسعه دهکده‌های سالمندی و بازنگری در اسناد بالادستی یاد کرد.

مدیرکل بهزیستی فارس اعلام کرد: تمامی شهرستان‌های استان موظف هستند با همکاری شهرداری‌ها و تشکل‌های مردمی، طرح‌های «محله‌محور» از جمله راه‌اندازی «پاتوق سالمندی» را با هدف تقویت سرمایه اجتماعی و زندگی فعال سالمندان اجرا کنند.

منبع: بهزیستی فارس

برچسب ها: اسناد بالادستی ، بهزیستی فارس ، سالمندی
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