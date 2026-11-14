باشگاه خبرنگاران جوان - مجموعه تلویزیونی «امیدوارها» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی داریوش یاری، با روایتی خانوادگی و چاشنی طنز، از یک شنبه ۲۴ آبان‌ماه پخش خود را از شبکه یک سیما آغاز می‌کند.

این مجموعه ۳۰ قسمتی با پرداختن به موضوعاتی همچون جوانی جمعیت، فرزندآوری، اشتغال، مسئولیت‌پذیری خانوادگی و رونق تولید، تلاش دارد بخشی از دغدغه‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه را در قالب داستانی جذاب و مخاطب‌پسند به تصویر بکشد.

«امیدوارها» داستان جوانی به نام نوید را روایت می‌کند که برای نجات خانواده و رسیدن به دختر مورد علاقه‌اش، تصمیم می‌گیرد کارخانه‌ای قدیمی و متروکه را دوباره راه‌اندازی کند؛ تصمیمی که او را با چالش‌ها و مسئولیت‌های تازه‌ای روبه‌رو می‌سازد. این روایت در کنار پرداختن به تلاش و امید، موضوعاتی همچون استقلال جوانان، آینده شغلی، عشق و مسئولیت در برابر خانواده را نیز دنبال می‌کند.

در این مجموعه، ارشیا توکلی در نقش نوید و علی استادی در نقش پدر خانواده ایفای نقش می‌کنند. فرخ نعمتی، علیرضا خمسه، پیام احمدی‌نیا، سیما تیرانداز، شمسی فضل‌اللهی، نگین معتضدی، فاطمه زارع، نگار بابایی و سجاد اسماعیلی از دیگر بازیگران این سریال هستند.

«امیدوارها» به سفارش سیمای استان‌ها و با تولید صداوسیمای مرکز یزد ساخته شده است. داریوش یاری تهیه‌کنندگی و کارگردانی، مجید شاکرین نویسندگی و فریدون شیردل مدیریت فیلمبرداری این مجموعه را بر عهده دارند.

این مجموعه تلویزیونی از ۲۴ آبان‌ماه، روزهای فرد ساعت ۲۲، از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.