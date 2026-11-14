سریال «گذرگاه دیاتلوف» به کارگردانی یوگنی نیکیشوف محصول ۲۰۲۰ روسیه یک دستاورد سینمایی چشمگیر از شنبه ۳۰ آبان از شبکه تماشا پخش می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سریال «گذرگاه دیاتلوف» که بر اساس وقایع واقعی سال ۱۹۵۹ ساخته شده است، ساعت ۲۳ روانه آنتن می‌شود.

در خلاصه  داستان این سریال آمده است: در ژانویه ۱۹۵۹ میلادی، گروهی متشکل از ۹ دانشجو، برای اسکی، عازم رشته‌کوه اورال می‌شوند. با وجود اینکه همه این افراد از تجربه کافی در زمینه کوهپیمایی برخوردار هستند، اما به دلایل نامعلوم، هرگز به مقصد نمی‌رسند و...

 بازیگرانی، چون پیوتر فئودوروف (در نقش ایگور دیاتلوف)، اوگنیا مالاخوا (در نقش تانیا) و ایگور پترنکو (افسر کا گ ب، اگوروف) در آن ایفای نقش می‌کنند.

علاقمندان به معما‌های حل‌نشده و درام‌های روانشناختی می‌توانند از شنبه ۳۰ آبان ساعت ۲۳ سریال  «گذرگاه دیاتلوف» را از شبکه تماشا نگاه کنند.

برچسب ها: فیلم و سریال ، شبکه تماشا
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