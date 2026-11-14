باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - بهاره جنگروی، مسئول مجموعه مردمی دختران انقلاب، صبح امروز شنبه ۲۳ آبان‌ماه در تشریح جزئیات برگزاری اجتماع خانوادگی حجاب گفت: این برنامه روز جمعه ۲۹ آبان‌ماه از ساعت ۱۴:۳۰ از چهارراه حضرت ولیعصر (عج) به سمت میدان انقلاب تهران برگزار می‌شود.

وی با اشاره به شکل‌گیری شبکه مردمی دختران انقلاب در مناطق مختلف تهران و حومه افزود: طی چهار تا پنج ماه گذشته، بانوان دغدغه‌مند، خانواده‌های شهدا، دانشجویان، طلاب و اقشار مختلف مردم برای برگزاری این اجتماع مشارکت کرده‌اند و با فعالیت‌های میدانی، تبلیغات چهره‌به‌چهره و ارتباط مستقیم با مردم، زمینه برگزاری این حرکت را فراهم آورده‌اند.

جنگروی با تأکید بر مردمی بودن این برنامه تصریح کرد: تمام هزینه‌های برگزاری اجتماع از طریق کمک‌های مردمی و مشارکت خیرین تأمین شده و هیچ بودجه‌ای از نهاد‌ها و سازمان‌ها برای آن اختصاص نیافته است. حتی برخی خانواده‌ها با اهدای طلا و اختصاص بخشی از دارایی خود، در تأمین هزینه‌های این حرکت فرهنگی مشارکت کرده‌اند.

مسئول مجموعه دختران انقلاب با اشاره به انتخاب عنوان «حجاب؛ لباس رزم و خون‌خواهی» برای این اجتماع گفت: پس از شهادت رهبر انقلاب، بسیاری از مردم حجاب و روسری را فراتر از یک پوشش ظاهری و به‌عنوان نمادی از مقاومت و خون‌خواهی می‌بینند. از نگاه ما، روسری در این حرکت نمادی از ایستادگی و اعلام موضع در برابر دشمن است.

وی با اشاره به حضور بانوان با سلایق و پوشش‌های متفاوت در تجمعات اخیر افزود: در این روز‌ها شاهد حضور بانوانی بودیم که با وجود تفاوت در نوع پوشش، با اندوه و تأثر از شهادت رهبر انقلاب یاد می‌کردند و شعار‌های ضدصهیونیستی سر می‌دادند. این حضور نشان داد که دغدغه کشور، مقاومت و خون‌خواهی شهدا می‌تواند زمینه همراهی اقشار مختلف بانوان را فراهم کند.

جنگروی با تأکید بر نقش نماد‌های مرتبط با شهدا در انتقال ارزش‌های ایثار و شهادت خاطرنشان کرد: پلاک شهدا برای ما یادآور مسئولیت و ادامه مسیر آنان است. امروز دختران ما نیز با یاد شهدا و احساس مسئولیت نسبت به آینده کشور در این مسیر حضور پیدا می‌کنند.

وی همچنین از تدارک روسری‌های متبرک به تربت حرم حضرت اباعبدالله الحسین (ع) برای اهدا به بانوان حاضر در این اجتماع خبر داد و گفت: این هدایا با مشارکت خیرین تهیه شده و قرار است با همراهی مادران شهدا به بانوان اهدا شود.

مسئول مجموعه دختران انقلاب با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و هنری پیش‌بینی‌شده برای این مراسم ادامه داد: تلاش کرده‌ایم از ظرفیت هنرمندان و فعالان فرهنگی استفاده کنیم و سرودی با محور شعار «حجاب؛ لباس خون‌خواهی» نیز در این برنامه اجرا خواهد شد.

جنگروی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از عملکرد برخی نهاد‌های فرهنگی اظهار کرد: با وجود اینکه در طول سال‌های فعالیت این مجموعه حمایت مؤثری از سوی برخی نهاد‌های فرهنگی صورت نگرفته، مردم با وجود مشکلات اقتصادی از جان و مال خود برای پیشبرد فعالیت‌های فرهنگی هزینه کرده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت حضور میدانی مسئولان و چهره‌های فرهنگی در جامعه گفت: فعالیت فرهنگی نباید صرفاً به مساجد و حسینیه‌ها محدود شود؛ مسئولان و سخنرانان باید در خیابان‌ها، میدان‌ها، کافه‌ها و محل حضور جوانان نیز حاضر شوند و درباره موضوعاتی مانند حجاب، عفاف و قانون با نسل جوان گفت‌و‌گو کنند.

جنگروی با بیان اینکه تبیین مسائل فرهنگی باید در متن جامعه اتفاق بیفتد، افزود: باید زمینه گفت‌وگوی مستقیم با جوانان فراهم شود تا موضوعاتی همچون حجاب و ارزش‌های دینی با زبان مناسب برای نسل جدید تبیین شود.

وی همچنین با تأکید بر استقلال مجموعه دختران انقلاب از جریان‌های سیاسی اظهار کرد: فعالیت این مجموعه در خدمت هیچ جریان یا شخصیت سیاسی خاصی نیست و افراد با گرایش‌های مختلف سیاسی در آن حضور دارند؛ نقطه اشتراک اعضا، اعتقاد به حجاب به‌عنوان حکم الهی و ارزش دینی است.

مسئول مجموعه دختران انقلاب در پایان با دعوت از خانواده‌های شهدا، بانوان و خانواده‌ها برای حضور در این اجتماع خاطرنشان کرد: امیدواریم روز ۲۹ آبان شاهد حضور گسترده مردم و شکل‌گیری حرکتی مردمی در مسیر ترویج فرهنگ حجاب و معرفی الگوی زندگی فاطمی باشیم.