باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - نرگس رزبان، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به آخرین وضعیت تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان اظهار کرد: بخش قابل توجهی از اطلاعات این سامانه تکمیل شده و روند تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات همچنان ادامه دارد.

وی افزود: در حال حاضر ۵۳ دستگاه اجرایی به سامانه املاک و اسکان متصل شده‌اند، اما اتصال دستگاه‌ها به سامانه به معنای اجباری شدن تمامی خدمات آن‌ها نیست و لازم است دستگاه‌های مربوطه خدمات خود را به این سامانه متصل و ارائه آن‌ها از این مسیر را الزامی کنند.

رزبان با بیان اینکه تاکنون ۲۷ خدمت دستگاه‌های اجرایی به سامانه املاک و اسکان متصل و اجباری شده است، تصریح کرد: بخشی از خدمات دستگاه‌ها همچنان نیازمند طی مراحل قانونی و اجرایی برای اجباری شدن است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به پیشرفت قابل توجه سامانه در دولت چهاردهم گفت: تاکنون اطلاعات ۸۸ میلیون کد ملی به کد پستی متصل شده و اطلاعات ثبت‌شده نیز به‌صورت مستمر در حال به‌روزرسانی است.

وی تأکید کرد: تکمیل اطلاعات و اتصال خدمات دستگاه‌های اجرایی به سامانه املاک و اسکان با هدف افزایش دقت اطلاعات و تکمیل پایگاه داده‌های حوزه مسکن همچنان در دستور کار قرار دارد.