مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: تاکنون ۵۳ دستگاه اجرایی به این سامانه متصل شده‌اند و اطلاعات ۸۸ میلیون کد ملی به کد پستی متصل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - نرگس رزبان، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به آخرین وضعیت تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان اظهار کرد: بخش قابل توجهی از اطلاعات این سامانه تکمیل شده و روند تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات همچنان ادامه دارد.

وی افزود: در حال حاضر ۵۳ دستگاه اجرایی به سامانه املاک و اسکان متصل شده‌اند، اما اتصال دستگاه‌ها به سامانه به معنای اجباری شدن تمامی خدمات آن‌ها نیست و لازم است دستگاه‌های مربوطه خدمات خود را به این سامانه متصل و ارائه آن‌ها از این مسیر را الزامی کنند.

رزبان با بیان اینکه تاکنون ۲۷ خدمت دستگاه‌های اجرایی به سامانه املاک و اسکان متصل و اجباری شده است، تصریح کرد: بخشی از خدمات دستگاه‌ها همچنان نیازمند طی مراحل قانونی و اجرایی برای اجباری شدن است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به پیشرفت قابل توجه سامانه در دولت چهاردهم گفت: تاکنون اطلاعات ۸۸ میلیون کد ملی به کد پستی متصل شده و اطلاعات ثبت‌شده نیز به‌صورت مستمر در حال به‌روزرسانی است.

وی تأکید کرد: تکمیل اطلاعات و اتصال خدمات دستگاه‌های اجرایی به سامانه املاک و اسکان با هدف افزایش دقت اطلاعات و تکمیل پایگاه داده‌های حوزه مسکن همچنان در دستور کار قرار دارد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
خبرهای مرتبط
ثبت سرمایه‌گذاری بیش از ۲ هزار همتی در بخش مسکن
تأمین مالی ۳۹۹ هزار واحد نهضت ملی مسکن
۱۰۰ درصد درآمد مالیات خانه‌های خالی به شهرداری‌ها بازمی‌گردد/ نوسازی بافت‌های فرسوده با مالیات خانه‌های خالی
وام مسکن جوابگوی خرید نیست/ پوشش تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت خانه
پیشرفت فیزیکی پروژه‌های نهضت ملی مسکن به ۸۶ درصد رسید
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از ۲۴ آبان از نواحی شمالی
صدور مجوز صلاحیت پروازی برای ۸ موتور هواپیماهای MD / بازگشت تدریجی MDها به چرخه پرواز
سوءمدیریت و ساختار‌های معیوب؛ دو عامل زیان‌دهی شرکت‌های دولتی
افزایش ۳۰ درصدی صید کیلکا ماهیان/تداوم صید تا پایان اسفند
سهم صاحبان مشاغل از کل مالیات وصولی کشور کمتر از ۶ درصد است
آخرین اخبار
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از ۲۴ آبان از نواحی شمالی
صدور مجوز صلاحیت پروازی برای ۸ موتور هواپیماهای MD / بازگشت تدریجی MDها به چرخه پرواز
سوءمدیریت و ساختار‌های معیوب؛ دو عامل زیان‌دهی شرکت‌های دولتی
سهم صاحبان مشاغل از کل مالیات وصولی کشور کمتر از ۶ درصد است
افزایش ۳۰ درصدی صید کیلکا ماهیان/تداوم صید تا پایان اسفند
فرآیند صادرات آبزیان تسهیل می شود
بازسازی پالایشگاه‌های گازی آسیب‌دیده ۳ شیفته دنبال می‌شود
قاچاق سوخت پیش از ورود به نیروگاه اتفاق می‌افتد ‌
چرا بورس در نخستین روز هفته قرمزپوش شد؟
۲۴ آبان‌ماه، مهلت تسویه و ترتیب پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان پایان می‌یابد
تداوم آلودگی هوا در تهران و ورود سامانه بارشی به شمال کشور از روز دوشنبه
هشدار ممنوعیت تردد در محور کندوان (حدفاصل هریجان - تونل سیاه بیشه)
دولت بخشی از مطالبات خود را وصول کرد
ثبت سرمایه‌گذاری بیش از ۲ هزار همتی در بخش مسکن
چهل و سومین عرضه و تقاضا اعتباری گواهی اسقاط در سامانه نوسازی ناوگان اعلام شد
عملیات کشاورزی در باغات و مزارع با احتیاط صورت بگیرد
آینده‌نگری در تدوین و به‌روزرسانی دستورالعمل‌های استاندارد
تسهیل در صدور مجوزهای تولید برق خانگی باید در دستور کار قرار گیرد
تأمین مالی ۳۹۹ هزار واحد نهضت ملی مسکن
ابزار‌های نوین با رشد ۱۰ برابری، بیش از ۴۰۰ همت زنجیره تولید را تامین مالی کردند
گسترش همکاری معدنی بین ایران و سنت‌پترزبورگ
آیا پرداخت مالیات می‌تواند جایگزین درآمد نفتی شود؟
تولید ماهانه ۵.۵ میلیون قوطی شیر خشک نوزاد در کشور
افتتاح رسمی دفتر نمایندگی اتاق تهران در خورگوس / تقویت کریدور‌ها برای توسعه مراودات بین المللی
کاهش ۷۳ هزار واحدی شاخص کل بورس
اجرای سه بسته حمایتی برای بازگشت بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ به چرخه فعالیت
مصرف روزانه گاز خانگی و تجاری به ۵۰۰ میلیون مترمکعب رسید+ فیلم
تسویه زنجیره‌ای با اوراق گام و برات الکترونیک به بخش دارو و درمان رسید
اختصاص ۳۶ هزار میلیارد تومان به زیر ساخت‌های مسکن
نرخ بهره بین بانکی به ۳۳.۷۹ درصد رسید