باشگاه خبرنگاران جوان - شبكه‌های رادیویی در این هفته با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، با رویكردهایی متفاوت، مخاطبان را به سفری در میان صفحات كتاب دعوت می‌كنند.



رادیو تهران؛ تلاش برای نهادینه‌سازی فرهنگ مطالعه در خانواده

مینا نیكانیک، تهیه‌كننده برنامه «مهرانه»، با تأكید بر تبدیل مطالعه به بخشی از سبك زندگی، از تلاش برای ایجاد فرهنگی فراتر از مناسبت‌ها خبر داد. وی گفت: «مهرانه» با تمركز بر ارتقای دانش خرید كتاب و توجه به نیازهای مطالعاتی گروه‌های مختلف، به‌ویژه كودكان و نوجوانان، به دنبال فرهنگ‌سازی است. نیكانیك خاطرنشان كرد شناخت دقیق علایق و روحیات نسل جدید، كلید انتخاب آگاهانه كتاب است. وی افزود با شناسایی نیازهای مطالعاتی كودكان، می‌توان عادت مطالعه را نهادینه كرد .



رادیو جوان؛ از روایت‌های ادبی تا سفرهای كتاب‌گرد

نیلوفر زندیان، مدیر گروه جوان و معارف شبكه جوان، از برنامه‌های ویژه این هفته با تركیبی از تحلیل‌های ادبی و روایت‌های اجتماعی خبر داد. در این میان، برنامه «اینجا شب نیست» با بازخوانی آثار ماندگار و گفتگو با نویسندگان، فضایی برای تعمق در دنیای مكتوب فراهم می‌كند. هم‌زمان، برنامه «كتاب‌گرد» با رویكردی متفاوت، سفری به مناطق محروم برای رساندن كتاب به دورترین نقاط ایران است. علاوه بر این، شبكه جوان با برنامه «پشت جلد» و بررسی دقیق آثار و ابعاد نشر، در پی تقویت پیوند میان نسل جوان و كتاب است.



رادیو ایران؛ پیوند گفت‌وگوهای خانوادگی با دنیای كتاب

متین فیروزی، تهیه‌كننده بخش «كتابخانه» از برنامه «خانه و خانواده»، از تخصصی‌سازی این بخش با هدف پاسخ به استقبال مخاطبان خبر داد. وی اظهار داشت اكنون هر روز كتابی معتبر در حوزه‌های روان‌شناسی و تعاملات خانوادگی، متناسب با موضوع گفت‌وگوها معرفی می‌شود. فیروزی با تأكید بر نقش الگوسازی والدین در نهادینه‌كردن فرهنگ مطالعه، افزود: «رفتار عملی خانواده‌ها بیش از توصیه‌ها بر فرزندان اثرگذار است.» وی همچنین از ظرفیت‌های نوین مانند كتاب‌های الكترونیك و هوش مصنوعی برای پیشنهاد كتاب بر اساس سلیقه مخاطبان جهت توسعه كتاب‌خوانی یاد كرد.



رادیو فرهنگ؛ «باغ دانایی» برای نوجوانان

برنامه «باغ دانایی» با شعار «فرصتی بیشتر برای مطالعه»، هر هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۷:۰۰ به‌صورت زنده از «باغ كتاب تهران» پخش می‌شود. فاطمه ترسا، نویسنده و تهیه‌كننده برنامه، هدف این اثر را ایجاد «زنگ‌های مطالعاتی روزانه» و مشاركت نخبگان نوجوان در تولید محتوا اعلام كرد. این برنامه با استفاده از شخصیت‌های «بابا باغی» و «بی‌بی سبزینه»، نوجوانان را در طرح «درخت دانش» به مطالعه دعوت می‌كند. بخش‌های متنوعی نظیر نقالی، نمایش هنری، گفتگوهای تربیتی، معرفی كتاب در «گلچین باغ» و بخش معنوی «گلدسته‌های كوچك» (با الهام از نیایش‌های صحیفه فاطمیه) از ویژگی‌های این برنامه است.



رادیو قرآن؛ دریچه‌ای نو به سوی پژوهش‌های قرآنی

محبوبه كلانتر، تهیه‌كننده برنامه «تورق» از مجله رادیویی «موج صد»، با اشاره به ماهیت تخصصی این اثر، هدف آن را معرفی آثار علمی و پژوهشی برجسته در حوزه‌های علوم قرآنی، حدیث و مطالعات اسلامی اعلام كرد. وی افزود این برنامه با بازخوانی دقیق مقالات و كتاب‌های منتخب استادان و پژوهشگران، دسترسی به منابع معتبر را برای دانشجویان و علاقه‌مندان تسهیل می‌كند. كلانتر با تأكید بر نقش «تورق» در پیوند میان دانشگاه و جامعه، آن را ویترینی از دستاوردهای علمی كشور دانست كه با ارائه تحلیل‌های دقیق، انگیزه‌ی مطالعه هدفمند را تقویت می‌كند.



رادیو معارف؛ تبیین ضرورت كتاب در عصر دیجیتال

مهدی آذری، مدیر گروه جامعه و فرهنگ رادیو معارف، با تأكید بر نقش حیاتی كتاب در سلامت فكری و تعالی دانش، كتاب‌خوانی را ضرورتی مستمر برای اعتلای فرهنگی دانست. وی با استناد به دیدگاه‌های رهبری، كتاب را ابزاری برای رشد معرفتی برشمرد و افزود رادیو معارف در مواجهه با چالش‌های عصر دیجیتال و هجوم محتوای مالتی‌مدیایی، بستری برای بازگشت به كتاب ایجاد كرده است. در همین راستا، برنامه‌های «روایت كتاب» و «كتاب شب» با ارائه كتاب‌های شنیداری و معرفی تازه‌های نشر در بخش‌های زنده، پیوند میان نویسندگان و مخاطبان را تقویت می‌كنند.



رادیو نمایش؛ آغاز پخش برنامه «كتاب‌خانه» با رویكرد نقد و تحلیل

حسین تفنگدار، سردبیر برنامه «كتاب‌خانه»، از آغاز پخش این مجموعه با هدف بررسی عمیق و نقد آثار مكتوب خبر داد. این برنامه با همكاری كانون نمایشنامه‌نویسان، مترجمان خانه تئاتر و مجموعه تئاتر شهر تولید می‌شود. در این مجموعه، كارشناسانی همچون سهیلا نجم و الهام باقری به‌عنوان سخنران و رامتین شهبازی و رضا حسینی به‌عنوان منتقد، به تحلیل دیدگاه‌های مختلف می‌پردازند. «كتاب‌خانه» با تهیه‌كنندگی ژاله محمدعلی، اجرای محسن ثقلی و تك‌نوازی سه‌تار محسن كبیرنژاد، تجربه‌ای متفاوت از تعامل میان ادبیات و نقد را رقم می‌زند.

رادیو صبا؛ روایت‌های ماندگار در برنامه «به قلم بانو»

برنامه «به قلم بانو» با هدف معرفی نویسندگان زن و بازشناسی نقش كلیدی آنان در عرصه ادبیات، به دنبال آشنایی مخاطبان با چهره‌های برجسته و ظرفیت‌های خلاقانه زنان است. هدیه درویش، تهیه‌كننده ، تأكید كرد هدف اصلی، بازنمایی اندیشه‌ها و سبك‌های نوشتاری متفاوت بانوان است كه نگاهی منحصربه‌فرد به زیست‌جهان دارند. این مجموعه با تمركز بر زندگی‌نامه و بررسی آثار، بستری برای توجه بیشتر به كتاب‌های زنان و گسترش فرهنگ مطالعه فراهم می‌كند تا با بررسی عمیق سبك‌ها، صدای خلاقیت زنان را در دنیای ادبیات پررنگ‌تر كرده و مخاطبان را به كشف دنیای فكری آنان دعوت كند.



رادیو سلامت؛ گسترش دامنه موضوعی برنامه «عشق كتاب»

محمد یوسفی، مدیر گروه برنامه، با اشاره به استقبال مخاطبان، از تغییر رویكرد برنامه «عشق كتاب» خبر داد. وی اعلام كرد این برنامه با هدف ارتقای سطح آگاهی عمومی و پاسخگویی به نیازهای جامعه، دامنه معرفی كتاب‌ها را از روان‌شناسی به حوزه‌های پزشكی و موضوعات مرتبط با سلامت گسترش داده است. یوسفی با تأكید بر نقش كتاب در پیشگیری از بیماری‌ها و ارتقای كیفیت زندگی، افزود این برنامه با دعوت از نویسندگان، مترجمان و ناشران برجسته، بستری برای گفتگوهای تخصصی پیرامون یافته‌های علمی فراهم می‌كند تا از طریق معرفی آثار كاربردی، فرهنگ مطالعه در مسیر مدیریت استرس و سبك زندگی سالم نهادینه شود.



رادیو ورزش؛ روایت‌های الهام‌بخش در «قوی‌ترین یار»

زهرا محسن‌زاده، تهیه‌كننده برنامه «قوی‌ترین یار»، از رویكرد متفاوت این مجموعه خبر داد. وی با اشاره به عدم اثربخشی توصیه‌های مستقیم، گفت: این برنامه از قالب «روایی و قصه‌گویی» برای همراهی مخاطب با دنیای كتاب استفاده می‌كند. در این برنامه، هر قسمت با یك پرسش یا اتفاق ذهنی آغاز شده و از طریق گفت‌وگو با نویسنده، لایه‌های كتاب بازگویی می‌شود. با تمركز بر پیوند میان ادبیات و ورزش، از داستان زندگی قهرمانان تا روایت‌های الهام‌بخش مسیر حرفه‌ای ورزشكاران انتخاب می‌شوند تا از این طریق، مطالعه به پلی میان فرهنگ و دنیای ورزش تبدیل شود.



رادیو اقتصاد؛ واكاوی چالش‌های بازار كتاب و عوامل افزایش قیمت‌ها

لیلا روزبهانی، تهیه‌كننده برنامه «هشت صبح»، از بررسی تخصصی وضعیت بازار كتاب و تحلیل عوامل مسبب افزایش قیمت این محصول فرهنگی خبر داد. وی با هدف واكاوی چالش‌های پیش روی صنعت نشر، بر بررسی جامع روند تغییرات قیمتی تأكید كرد. روزبهانی توضیح داد ،در این برنامه، موضوعاتی همچون هزینه‌های تولید و چاپ، نوسانات قیمت مواد اولیه و وضعیت عرضه و تقاضا مورد بحث قرار می‌گیرند. هدف نهایی، شناسایی تأثیر مستقیم هزینه‌های نشر بر قیمت نهایی و تحلیل عواملی است كه دسترسی مخاطبان را تحت تأثیر قرار داده و بر فرآیند توزیع، اثر گذاشته‌اند.



رادیو گفت‌وگو؛ میزبان نویسندگان برای روایت مسیر خلاقیت

نیكو یوسفی، تهیه‌كننده برنامه،از میزبانی نویسندگان برجسته برای معرفی و بررسی آثارشان خبر داد. وی هدف از این برنامه را آشنایی مخاطبان با موضوعات متنوع و انگیزه‌های نهفته در پس هر اثر عنوان كرد. یوسفی با تبیین محورهای گفتگو اظهار داشت: «ما فراتر از معرفی كتاب، درباره مسیر نویسندگی، شكل‌گیری ایده‌ها و چالش‌های فرآیند نگارش گفتگو می‌كنیم تا مخاطبان از تجربیات زیسته و نگاه متفاوت نویسندگان آگاه شوند.» این برنامه با هدف ایجاد انگیزه برای انتخاب آگاهانه كتاب، فرصتی برای شناخت عمیق‌تر آثار فراهم می‌كند.



ایران‌صدا؛ آغاز عصر «رادیو نسل پنجم» و تحول زیست‌بوم صوت فارسی

محمد غفاری خضری، مدیركل رادیو تعاملی ایران‌صدا، از ورود به عصر «رادیو نسل پنجم» و نقش راهبردی كتاب گویا در تحول زیست‌بوم صوت فارسی خبر داد. وی با اشاره به گذار رسانه‌ها به سمت تجربیات تعاملی و «برحسب تقاضا»، ایران‌صدا را سكان‌دار این تحول دانست. غفاری خضری كتاب گویا را نقطه ثقل فرهنگ مكتوب و پیشران صوت دیجیتال معرفی كرد و بر سه محور اصلی تأكید نمود: بازیابی زمان‌های مرده، امتداد پیام انقلاب اسلامی در وب و صوت هوشمند، و صیانت از زبان و ادبیات فارسی از طریق تجربه‌ای غنی.



رادیو پیام؛ ترویج فرهنگ مطالعه و فواید روانی كتاب‌خوانی

علی همایی، تهیه‌كننده برنامه «پیام روز»، با هدف ترویج عادت مطالعه و آگاهی‌بخشی درباره فواید روانی كتاب‌خوانی، این برنامه را پنجره‌ای به سوی اندیشه‌ها دانست. وی ادامه داد: «در بخش نخست، كتاب به‌عنوان ابزاری برای گفتگو با برترین ذهن‌های تاریخ معرفی می‌شود؛ سپس در بخش دوم، با توجه به فشارهای زندگی مدرن، كتاب به‌عنوان پناهگاهی برای آرامش ذهن و راهكاری برای افزایش تمركز و قدرت تحلیل مطرح می‌گردد.» همایی هدف نهایی را تبدیل مطالعه به بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی مخاطبان و ارتقای سطح فرهنگی جامعه عنوان كرد.