باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - پرنده‌مطلق، معاون سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق، از برنامه تعویض ۵۵۰ هزار کولر گازی کم‌بازده با کولر‌های دارای راندمان بالا در استان‌های جنوبی کشور خبر داد و گفت: تاکنون ۱۵ هزار کولر گازی در این طرح تعویض شده که تمام آنها مربوط به استان‌های جنوبی بوده است.

او با اشاره به علت اجرای این طرح در استان‌های جنوبی اظهار کرد: در این استان‌ها کولر‌های گازی بیش از سایر نقاط کشور در مدار قرار می‌گیرند و به همین دلیل انرژی بیشتری توسط این تجهیزات مصرف می‌شود؛ بنابراین تعویض کولر‌های کم‌بازده با کولر‌های دارای راندمان بالا می‌تواند میزان صرفه‌جویی انرژی را افزایش دهد.

معاون سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق با اشاره به برنامه‌های این سازمان برای توسعه طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی افزود: تاکنون ۷۴ مصوبه برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی از مراجع صادرکننده مجوز دریافت کرده‌ایم که اجرای این طرح‌ها در مجموع حدود هزار و ۶۰۰ مگاوات صرفه‌جویی انرژی به همراه خواهد داشت.

پرنده‌مطلق با بیان اینکه سه طرح از مجموع ۷۴ طرح مصوب به تعویض کولر‌های گازی اختصاص دارد، تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، قرار است ۵۵۰ هزار کولر گازی در استان‌هایی که میزان مصرف برق و مدت‌زمان استفاده از کولر‌ها در فصل اوج مصرف تابستان بیشتر است، تعویض شوند.

وی ادامه داد: استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بخش‌هایی از استان فارس و خوزستان از جمله مناطقی هستند که این طرح در آنها اجرا خواهد شد و کولر‌های گازی با راندمان پایین با تجهیزات دارای راندمان بالاتر جایگزین می‌شوند.

معاون سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق در پایان تأکید کرد: اجرای طرح تعویض ۵۵۰ هزار کولر گازی می‌تواند سهم قابل توجهی در تحقق هدف صرفه‌جویی هزار و ۶۰۰ مگاواتی حاصل از ۷۴ طرح بهینه‌سازی مصوب داشته باشد؛ طرح‌هایی که تاکنون برای اجرای آنها مجوز‌های لازم دریافت شده و افق اجرای آنها تا سال ۱۴۰۷ در نظر گرفته شده است.