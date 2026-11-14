باشگاه خبرنگاران جوان - مصرف بی‌رویه قرص‌های خواب می‌تواند به وابستگی دارویی و مشکلات دیگر منجر شود؛ به‌ویژه سالمندان، کودکان و زنان باردار باید در مصرف این داروها احتیاط بیشتری داشته باشند. درمان دارویی نیز باید محدود، همراه با اقدامات غیردارویی و تحت نظر پزشک انجام شود.

بهداشت خواب مجموعه‌ای از رفتارها و عادت‌ها برای هماهنگی ساعت خواب با ساعت بیولوژیک بدن است. میزان خواب مورد نیاز افراد یکسان نیست و معمولاً بین ۶ تا ۹ ساعت در شبانه‌روز متغیر است؛ بنابراین زمان خواب و بیداری باید متناسب با ریتم فیزیولوژیک هر فرد تنظیم شود.