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چرا نباید برای هر بی‌خوابی سراغ قرص خواب رفت؟ + فیلم

در درمان اختلالات خواب، اصلاح عادت‌ها و رعایت بهداشت خواب بر مصرف دارو اولویت دارد و استفاده از قرص‌های خواب باید با تجویز پزشک باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مصرف بی‌رویه قرص‌های خواب می‌تواند به وابستگی دارویی و مشکلات دیگر منجر شود؛ به‌ویژه سالمندان، کودکان و زنان باردار باید در مصرف این داروها احتیاط بیشتری داشته باشند. درمان دارویی نیز باید محدود، همراه با اقدامات غیردارویی و تحت نظر پزشک انجام شود.

بهداشت خواب مجموعه‌ای از رفتارها و عادت‌ها برای هماهنگی ساعت خواب با ساعت بیولوژیک بدن است. میزان خواب مورد نیاز افراد یکسان نیست و معمولاً بین ۶ تا ۹ ساعت در شبانه‌روز متغیر است؛ بنابراین زمان خواب و بیداری باید متناسب با ریتم فیزیولوژیک هر فرد تنظیم شود.

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