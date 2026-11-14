تجدید میثاق با مکتب فاطمی در پنجمین اجتماع امت فاطمی

پنجمین اجتماع بزرگ امت فاطمی هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، با حضور گسترده ملت مبعوث و با یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی در میدان نبوت برگزار شد؛ آیینی که با شعار "اجتماع امت فاطمی در سایه عنایت رضوی" و با سخنرانی حجت‌الاسلام مسعود عالی و مرثیه‌خوانی مداحان برجسته کشور، به میزبانی شهرداری منطقه ۸ برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۸، ظهر جمعه ۲۲ آبان‌ماه، میدان نبوت برای پنجمین سال متوالی میزبان اجتماع بزرگ امت فاطمی بود؛ آیینی که با حضور گسترده شهروندان و عزاداران اهل‌بیت (ع)، در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار شد.

در فضای این اجتماع، پرچم‌های یا لثارات الحسین (ع)، پرچم جمهوری اسلامی ایران و پرچم‌های سبز مزین به نام مبارک حضرت فاطمه زهرا (س) به اهتزاز درآمده بود و جلوه‌ای از ارادت حاضران به خاندان اهل‌بیت (ع) و هویت دینی و ملی این مراسم را به نمایش گذاشت.

اجتماع امسال با حال‌وهوایی متفاوت و در سایه فقدان رهبر شهید انقلاب اسلامی برگزار شد. تصویر ایشان در فضای مراسم، یادآور پیوند ارادت به خاندان اهل‌بیت (ع) با فرهنگ ایثار و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی بود؛ حضوری که در کنار همراهی ملت مبعوث، جلوه‌ای ویژه به این آیین بخشید.

در بخش سخنرانی، حجت‌الاسلام مسعود عالی با تبیین شخصیت و سیره حضرت فاطمه زهرا (س)، به تشریح جایگاه آن حضرت و آموزه‌های مکتب فاطمی پرداخت. در ادامه، حاج سیدمجید بنی‌فاطمه، حاج حسین سیب‌سرخی، حاج عبدالرضا هلالی و حاج روح‌الله بهمنی با مرثیه‌خوانی و نوحه‌سرایی، فضای میدان نبوت را آکنده از شور و حزن فاطمی کردند و حاضران با سینه‌زنی در سوگ شهادت دختر پیامبر اکرم (ص) به عزاداری پرداختند.

در حاشیه این اجتماع، پنج موکب پذیرایی و چایخانه محبان‌الرضا (ع) با ارائه خدمات پذیرایی، میزبان عزاداران بودند. همچنین مجموعه‌ای از برنامه‌ها و خدمات فرهنگی و اجتماعی در قالب قرارگاه مردمی ایران پیروز اجرا شد و زمینه حضور و بهره‌مندی شهروندان از بخش‌های متنوع این اجتماع را فراهم کرد.

گفتنی است شهرداری منطقه ۸ برای پنجمین سال متوالی، مسئولیت میزبانی و پشتیبانی این اجتماع را بر عهده داشت. برنامه‌ریزی و هماهنگی بخش‌های مختلف مدیریت شهری، تأمین الزامات اجرایی و خدماتی و سازماندهی عوامل پشتیبانی، از جمله اقداماتی بود که زمینه برگزاری این مراسم و حضور عزاداران در میدان نبوت را فراهم کرد.

برچسب ها: شهادت حضرت فاطمه ، عزاداری
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