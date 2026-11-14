باشگاه خبرنگاران جوان؛ دل‌آرا ودودی - محسن منشی‌زاده، کارگردان فیلم سینمایی «آن‌سوی آوار» که این روزها در گروه سینمایی هنر و تجربه در حال اکران است، با اشاره به شکل‌گیری این اثر در جریان جنگ رمضان، گفت: «تلاش کردیم در قالب یک روایت داستانی، به موضوع ترور دانشمندان هسته‌ای و نقش آنها در پیشرفت کشور بپردازیم و نشان دهیم فعالیت‌های هسته‌ای تنها به حوزه نظامی محدود نمی‌شود.»

منشی‌زاده درباره ایده اولیه ساخت این فیلم گفت: «در ابتدا قرار بود فیلمی درباره جنگ رمضان و حضور مردم در میدان ساخته شود، اما با توجه به اتفاقات آن روزها و ترور دانشمندان کشور، تصمیم گرفتیم موضوع دانشمندان هسته‌ای را نیز وارد داستان کنیم. با تعدادی از دوستان فعال در حوزه انرژی هسته‌ای گفت‌وگو کردیم و به این نتیجه رسیدیم که در قالب یک روایت داستانی به این موضوع بپردازیم.»

وی ادامه داد: «می‌خواستیم نشان دهیم فعالیت‌های هسته‌ای صرفاً به بمب و موشک محدود نیست و دانشمندان این حوزه در زمینه‌هایی مانند تولید دارو نیز فعالیت می‌کنند. به نظرم سرمایه واقعی کشور، دانشمندان و متخصصانی هستند که برای پیشرفت آن تلاش می‌کنند.»

این کارگردان درباره روند نگارش فیلمنامه توضیح داد: «زمانی که فیلمنامه اولیه را دریافت کردم، احساس کردم هنوز خام است و به بازنویسی بیشتری نیاز دارد. با توجه به محدودیت زمانی، هم‌زمان با انتخاب بازیگران، بازنویسی متن را همراه با همسرم، پروا مدنی، آغاز کردیم و با افزودن شخصیت‌هایی به داستان، تلاش کردیم به روایت منسجم‌تری برسیم.»

منشی‌زاده با اشاره به شرایط تولید «آن‌سوی آوار» گفت: «این فیلم در جریان جنگ ۴۰ روزه فیلم‌برداری شد. بسیاری از عوامل پشت دوربین نگران شرایط جنگ بودند و برخی با ترس سر کار حاضر می‌شدند. بخش زیادی از لوکیشن‌های ما در مناطقی قرار داشت که هدف حملات موشکی قرار گرفته و ویران شده بودند و حضور در این مناطق نگرانی گروه را بیشتر می‌کرد.»

وی افزود: «تلاش کردم فیلم‌برداری را در مدت هشت روز به پایان برسانم. جمع کردن یک پروژه سینمایی در چنین مدت کوتاهی دشوار بود، اما توانستیم کار را با کیفیتی قابل قبول به پایان برسانیم.»

کارگردان «آن‌سوی آوار» درباره مشکلات تولید نیز اظهار کرد: «در طول تولید با کمبود امکانات و نبود حمایت‌های عملی مواجه بودیم. وعده‌هایی برای همکاری داده شد، اما در عمل بخش زیادی از کار را با امکانات خودمان پیش بردیم. طبیعتاً وقتی امکانات کافی وجود نداشته باشد، بخشی از صحنه‌هایی که فیلم‌ساز در نظر دارد، امکان اجرا پیدا نمی‌کند و این مسئله بر انتخاب‌های کارگردانی نیز تأثیر می‌گذارد.»

منشی‌زاده درباره انتخاب بازیگران این فیلم نیز گفت: «به دلیل شرایط جنگ، تعدادی از بازیگران از تهران خارج شده بودند یا تمایلی به حضور در پروژه‌های جدید نداشتند. در چنین شرایطی با علیرضا جعفری، مازیار مهرگان و آرمیتا مرادی وارد گفت‌وگو شدیم. آنها فیلمنامه را خواندند و از آن استقبال کردند. همکاری با علیرضا جعفری برای من تجربه خوبی بود و علاقه و همراهی او در طول پروژه قابل توجه بود.»

وی در پاسخ به پرسشی درباره انتخاب گروه سینمایی هنر و تجربه برای اکران فیلم بیان کرد: «ترجیح ما این بود که آن‌سوی آوار در سینمای تجاری اکران شود تا مخاطبان بیشتری امکان تماشای آن را داشته باشند، اما با توجه به موضوع خاص فیلم و محدودیت‌هایی که در تولید داشتیم، تصمیم گرفتیم آن را در گروه هنر و تجربه نمایش دهیم تا مخاطبان علاقه‌مند به چنین آثاری فرصت تماشای فیلم را پیدا کنند.»

منشی‌زاده همچنین درباره بازخوردهای مخاطبان از اکران فیلم گفت: «هنوز در ابتدای مسیر اکران هستیم و برای ارزیابی دقیق واکنش‌ها باید زمان بیشتری بگذرد. امیدوارم در ادامه فیلم بیشتر دیده شود و مخاطبان بیشتری با آن ارتباط برقرار کنند.»

فیلم سینمایی «آن‌سوی آوار» به کارگردانی محسن منشی‌زاده و نویسندگی و تهیه‌کنندگی محمدحسین عابد، اثری اجتماعی با محوریت پیامدهای جنگ است. داستان فیلم درباره دانشمندی هسته‌ای به نام محمدحسین است که درگیر ساخت دارویی برای مردم است و با آغاز جنگ، هدف ترور قرار می‌گیرد. علیرضا جعفری، مازیار مهرگان، آرمیتا مرادی، محمود مقامی و سعیده عرب از جمله بازیگران این فیلم هستند.