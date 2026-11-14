شرکت فلایت‌اِویر اعلام کرد تاکنون ۲ هزار و ۴۹۳ پرواز در داخل، به مقصد و از مبدأ آمریکا در روز شنبه لغو شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شرکت رصد پرواز فلایت‌اِویر اعلام کرد بر اساس آخرین آمار منتشرشده، تاکنون ۲ هزار و ۴۹۳ پرواز در داخل، به مقصد و از مبدأ آمریکا در روز شنبه لغو شده است.

اداره هوانوردی فدرال آمریکا پیش‌تر اعلام کرده بود پس از لغو توقف سراسری پروازها، برخی پرواز‌های خروجی از سر گرفته شده‌اند.

شان دافی، وزیر حمل‌ونقل آمریکا علت توقف پرواز‌ها را فرسودگی سامانه کنترل ترافیک هوایی و اضافه‌بار روتر‌ها عنوان کرد. مارک‌وین مولین، وزیر امنیت داخلی آمریکا نیز گفت این اقدام با هدف رعایت حداکثر احتیاط انجام شده است.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: لغو پروازها ، پروازهای آمریکا
خبرهای مرتبط
هشدار درباره اختلال در پروازهای انگلیس پس از توقف سراسری در آمریکا
اختلال گسترده در ترافیک هوایی اروپا؛ هزاران پرواز با تاخیر یا لغو مواجه شد
شرکت هواپیمایی اسپانیا به‌ دلیل هزینه سوخت پروازهای زمستانی خود را محدود کرد
بیش از ۴۰۰ پرواز در سراسر انگلیس زمین‌گیر شدند
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
برکناری ۹ مقام دولتی و امنیتی در عراق به دستور نخست‌وزیر این کشور
رویترز: ترامپ ممکن است فعلا از حمله نظامی به ایران صرف نظر کند
تداوم اعتراضات سراسری در فرانسه؛ هزاران نفر به خیابان‌ها آمدند
نتانیاهو خواستار تشکیل کابینه واحد شد؛ آیزنکوت درخواست او را «ترفند تبلیغاتی» خواند
تجمع هزاران نفر در شهر‌های مختلف پرتغال در اعتراض به بحران مسکن
انفجار خودروی بمب‌گذاری‌شده در نزدیکی دمشق 
جریمه چندصد میلیون یورویی متا به دلیل سرک کشیدن به گالری کاربران
هشدار امنیتی آمریکا به شهروندان خود در عربستان
پوتین، ترامپ و شی برای نخستین نشست سه‌جانبه آماده می‌شوند
هشدار وزیر حمل‌ونقل آمریکا درباره ادامه اختلال در پرواز‌ها
آخرین اخبار
نتانیاهو خواستار تشکیل کابینه واحد شد؛ آیزنکوت درخواست او را «ترفند تبلیغاتی» خواند
برکناری ۹ مقام دولتی و امنیتی در عراق به دستور نخست‌وزیر این کشور
تجمع هزاران نفر در شهر‌های مختلف پرتغال در اعتراض به بحران مسکن
انفجار خودروی بمب‌گذاری‌شده در نزدیکی دمشق 
تداوم اعتراضات سراسری در فرانسه؛ هزاران نفر به خیابان‌ها آمدند
هشدار امنیتی آمریکا به شهروندان خود در عربستان
رویترز: ترامپ ممکن است فعلا از حمله نظامی به ایران صرف نظر کند
پوتین، ترامپ و شی برای نخستین نشست سه‌جانبه آماده می‌شوند
هشدار وزیر حمل‌ونقل آمریکا درباره ادامه اختلال در پرواز‌ها
جریمه چندصد میلیون یورویی متا به دلیل سرک کشیدن به گالری کاربران
بیانیه مشترک ۱۸ کشور مسلمان در محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به یک بیمارستان در جنوب غزه
زلنسکی توضیحات اسپیس‌ایکس درباره اختلالات استارلینک را نپذیرفت
مسکو: برای ترکیب هیئت مذاکره‌کننده اروپا شرطی تعیین نمی‌کنیم
اختلاف در اسرائیل بر سر زمان حمله به ایران
هشدار درباره اختلال در پروازهای انگلیس پس از توقف سراسری در آمریکا
روسیه از تصرف شهرک ترسیانکا در زاپوریژیا خبر داد
زلنسکی: آمریکا خروج نیروهای اوکراین از دونباس را در ازای عضویت در ناتو مطرح کرد
رایزنی آمریکا و چین درباره تعرفه‌ها پیش از دیدار ترامپ و شی
ترکیه تماس‌های خود با روسیه درباره حل‌وفصل جنگ اوکراین را حفظ می‌کند
ترکیه و قطر بر تقویت همکاری‌های دفاعی و حل‌وفصل دیپلماتیک جنگ ایران تأکید کردند
لغو بیش از ۲ هزار پرواز دیگر در آمریکا در روز شنبه
مسکو: اروپا از ممنوعیت خودخواسته واردات گاز روسیه متضرر شده است
برخورد نفتکش با کشتی تفریحی در نیواورلئان ۳۲ مصدوم بر جا گذاشت
واشنگتن‌پست: ترامپ فعلاً خواهان ازسرگیری جنگ با ایران نیست
مشاهده پهپادهای مشکوک در آسمان دو پایگاه هوایی آمریکا در انگلیس
بیش از ۱۵ هزار پرواز در آمریکا با تأخیر یا لغو مواجه شدند
ترامپ، شی و پوتین پنجشنبه در چین نشست سه‌جانبه برگزار می‌کنند