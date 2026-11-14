باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شرکت رصد پرواز فلایت‌اِویر اعلام کرد بر اساس آخرین آمار منتشرشده، تاکنون ۲ هزار و ۴۹۳ پرواز در داخل، به مقصد و از مبدأ آمریکا در روز شنبه لغو شده است.

اداره هوانوردی فدرال آمریکا پیش‌تر اعلام کرده بود پس از لغو توقف سراسری پروازها، برخی پرواز‌های خروجی از سر گرفته شده‌اند.

شان دافی، وزیر حمل‌ونقل آمریکا علت توقف پرواز‌ها را فرسودگی سامانه کنترل ترافیک هوایی و اضافه‌بار روتر‌ها عنوان کرد. مارک‌وین مولین، وزیر امنیت داخلی آمریکا نیز گفت این اقدام با هدف رعایت حداکثر احتیاط انجام شده است.

منبع: بریکینگ نیوز