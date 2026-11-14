مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان گفت: مجموعه اقدامات میدانی، اطلاعاتی و نظارتی این یگان در هفت ماه گذشته منجر به ثبت ۱۵۵ پرونده تخلف زیست محیطی و دستگیری ۱۸۹متخلف در سطح استان شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرزاد زندی اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت در جریان گشت‌های منظم، عملیات‌های مشترک با سایر نهاد‌های انتظامی و اجرای طرح‌های منطقه‌ای توانسته‌اند ۱۳ قبضه سلاح شکاری مجاز و غیرمجاز را کشف و ضبط کنند.

وی افزود: افزون بر این، از ابتدای سال تا کنون بیش از هزار مورد انواع ابزار و ادوات شکار شامل تله، دام، تور، قلاب، تجهیزات نورافکن و دیگر وسایل غیرقانونی از متخلفان جمع‌آوری شده است.

زندی تأکید کرد: این حجم از کشفیات نشان‌دهنده تلاش گسترده برای کاهش امکان فعالیت شکارچیان غیرمجاز در عرصه‌های طبیعی استان است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مقابله با صید و شکار غیرمجاز حیات‌وحش گفت: در نتیجه پایش‌های دقیق و عملیات‌های متعدد، بیش از یک هزار و ۵۰۰ قطعه ماهی صید شده به‌صورت غیرقانونی، ۶۳ قطعه پرنده شکار شده و ۱۵ پستاندار شامل کل و قوچ وحشی، خرگوش و دیگر گونه‌ها از متخلفان کشف و ضبط شده است.

وی این موارد را بخشی از فشار انسانی بر زیستگاه‌های حساس دانست و بیان کرد: حفظ جمعیت‌های وحشی نیازمند همکاری مردم و افزایش اطلاع‌رسانی است.

به گفته وی، سودجویی برخی افراد از بازار غیرقانونی پرندگان آوازخوان و شکاری، تهدیدی جدی برای جمعیت طبیعی گونه‌هاست و مقابله با این روند یکی از اولویت‌های اصلی یگان در هفت ماه گذشته بوده است.

وی بر فعالیت‌های جدید یگان در حوزه فضای مجازی تاکید و اظهار کرد: با همکاری پلیس فتا، تیم‌های تخصصی یگان حفاظت موفق به شناسایی و دستگیری ۷ متخلف فعال در شبکه‌های اجتماعی شده‌اند؛ افرادی که بخشی از تبلیغات، خرید و فروش یا نمایش صید و شکار غیرمجاز را در بستر آنلاین انجام می‌دادند.

زندی یادآور شد: که رصد هوشمند فضای مجازی موجب شده مسیر‌های جدید تخلف نیز تحت کنترل قرار گیرد.

وی در پایان به امر آموزش جوامع محلی پرداخت و گفت: امسال طرح یک ساعت با محیط بان در سطح استان با حضور خود محیط بانان بیش ۳ هزار و ۵۰۰ نفر از جوامع محلی که بیشتر در مناطق تحت مدیریت ساکن هستند آموزش محیط زیستی دیده‌اند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان با قدردانی از محیط‌بانان بیان کرد: تداوم حفاظت مؤثر از طبیعت استان نیازمند تقویت مشارکت مردمی، همکاری دستگاه‌های قضایی و انتظامی و ادامه برخورد قاطع با متخلفان است. امسال نشان دادیم که افزایش تلاش‌ها می‌تواند منجر به کاهش فشار بر گونه‌های ارزشمند و بهبود امنیت زیستگاه‌ها شود.