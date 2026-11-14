وقتی تاد هم نتوانست موشک ایرانی را رهگیری کند + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - پایگاه العدید قطر، یکی از مراکز مهم فرماندهی و کنترل هوایی سنتکام و هماهنگی پدافند موشکی آمریکا در منطقه بود و یکی از هشت سامانه تاد جهان نیز در آن مستقر بود. پس از اصابت موشک‌های ایرانی در دوم تیرماه ۱۴۰۴، انتشار تصاویر ماهواره‌ای این پایگاه برای حدود دو هفته متوقف شد. وزارت جنگ آمریکا نیز بعدتر تأیید کرد که موشک‌ها به سازه‌ای ژئودزیک، حامل یک دیش ماهواره‌ای پیشرفته و مرتبط با سامانه اطلاعاتی و نظارتی آمریکا، اصابت کرده‌اند.

یکی از نکات قابل توجه این حمله، ناکامی سامانه تاد در رهگیری موشک‌های ایران بود. درحالی‌که هر موشک رهگیر این سامانه بین ۱۲ تا ۱۶ میلیون دلار قیمت داشت، موشک ایرانی با هزینه‌ای چندصد هزار دلاری از این سامانه عبور کرد. این رویداد، نمونه‌ای از توان موشکی ایران و آسیب‌پذیری تجهیزات پدافندی آمریکا در منطقه بود.