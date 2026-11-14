با دستور احمد دنیامالی، قهرمانان و پیشکسوتان ورزش از امکان ورود رایگان به مجموعه ورزشی انقلاب برخوردار می‌شوند.

 باشگاه خبرنگاران جوان- در راستای پاسداشت مقام و جایگاه قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور و فراهم کردن زمینه بهره‌مندی بیشتر آنان از امکانات ورزشی و رفاهی، با دستور احمد دنیامالی، تسهیلات جدیدی در مجموعه‌های تحت پوشش شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور اختصاص یافت.

بر اساس این تصمیم، قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور که از طریق صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش به شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی معرفی می‌شوند، پس از طی مراحل مربوط، کارت ورود رایگان به مجموعه ورزشی انقلاب را دریافت خواهند کرد.

همچنین با هدف فراهم کردن امکانات رفاهی و اقامتی برای پیشکسوتان ورزش، مقرر شده است مجتمع اقامتی امام رضا(ع) در شهر رامسر، در چارچوب سهمیه اختصاص‌یافته، میزبان پیشکسوتان ورزش کشور و خانواده‌های آنان باشد.

این اقدام با هدف ارج‌گذاری به سال‌ها تلاش و افتخارآفرینی قهرمانان و پیشکسوتانی صورت گرفته است که در دوره‌های مختلف، سهم ارزشمندی در موفقیت‌ها و اعتلای ورزش ایران داشته‌اند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ارائه این خدمات در آینده به سایر مجموعه‌های ورزشی تحت پوشش شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور نیز گسترش خواهد یافت تا قهرمانان و پیشکسوتان بیشتری امکان بهره‌مندی از ظرفیت‌های ورزشی و رفاهی موجود را داشته باشند.

برچسب ها: احمد دنیامالی ، دنیامالی ، وزارت ورزش
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