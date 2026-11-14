باشگاه خبرنگاران جوان - اعضای باشگاه کوهنوردی فراز در برنامه‌ای ورزشی و طبیعت‌گردی، پیمایش مسیر کوه‌سرخ را با حضور ۹ نفر از اعضای این باشگاه و به سرپرستی علی بیدخام انجام دادند.

این برنامه با حرکت اعضای باشگاه کوهنوردی فراز به مقصد منطقه کوه‌سرخ آغاز شد و شرکت‌کنندگان به محدوده معدن ماسه‌شویی رسیدند و پس از آماده‌سازی تجهیزات پیمایش خود را آغاز کردند.

گروه در ادامه مسیر، از گذرگاه زیبا و هیجان‌انگیز «طاقچه مرگ» عبور کرد و پس از پیمودن مسیر، حدود ساعت ۱۰ صبح به چشمه چویلی رسید. اعضای گروه پس از رسیدن به چشمه، ضمن استراحت و صرف صبحانه در فضایی دل‌انگیز و طبیعت منطقه، دقایقی را به تجدید قوا و بهره‌مندی از چشم‌انداز‌های طبیعی اختصاص دادند.

پس از استراحت، گروه ساعت ۱۱:۳۰ مسیر بازگشت به سمت محل استقرار خودرو‌ها را در پیش گرفت. در جریان بازگشت و هنگام عبور از مسیر طاقچه، چشم‌انداز‌های تماشایی منطقه توجه اعضای گروه را به خود جلب کرد و فرصتی برای ثبت تصاویر و فیلم‌های یادگاری از زیبایی‌های طبیعت فراهم آورد.

در نهایت، اعضای باشگاه پس از پایان موفقیت‌آمیز این برنامه و بازگشت به محل پارک خودروها، با ثبت خاطراتی خوش از یک روز ورزشی و طبیعت‌گردی، به برنامه خود پایان دادند.

این برنامه در راستای توسعه فعالیت‌های ورزشی، ترویج فرهنگ کوهنوردی، تقویت روحیه جمعی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های طبیعی مناطق مختلف برگزار شد.

منبع: کوهنوردی ورزش فارس