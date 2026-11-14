نمایندگان شطرنج نابینایان ایران با حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در کراچی، برای کسب مدال با حریفان آسیایی رقابت خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مسابقات قهرمانی انفرادی شطرنج نابینایان و کم‌بینایان آسیا ۲۰۲۶ به میزبانی شهر کراچی پاکستان برگزار می‌شود و نمایندگان کشورمان در این رقابت‌ها به مصاف حریفان آسیایی خود خواهند رفت.

تیم ایران با ترکیب کیارش ایران‌ نژاد، علیرضا قورچی‌ بیگی و زهرا ربیع‌ پور به‌عنوان ورزشکار و مونا سلمان‌ ماهینی به‌عنوان مربی در این مسابقات حضور خواهد یافت. اعضای تیم ایران روز دوشنبه ۲ آذرماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۵:۱۰ تهران را به مقصد کراچی ترک خواهند کرد و ساعت ۱۹:۴۰ همان روز به وقت محلی به این شهر می‌رسند.

این رقابت‌ها با همکاری فدراسیون ورزش‌های نابینایان پاکستان، بنیاد مسیحیان پاکستان و انجمن بین‌المللی شطرنج بریل (IBCA) برگزار می‌شود. مسابقات در ۹ دور و به روش سوئیسی، مطابق با قوانین رسمی IBCA و فدراسیون جهانی شطرنج (FIDE) برگزار خواهد شد. هر روز یک دور مسابقه انجام می‌شود و زمان بازی برای هر بازیکن ۱۲۰ دقیقه به‌علاوه ۳۰ ثانیه زمان اضافی برای هر حرکت در نظر گرفته شده است.

همچنین تمامی دیدارها روی صفحه شطرنج بریل برگزار می‌شود و ساعت‌های شطرنج مدل Echo DGT از سوی میزبان در اختیار شرکت‌کنندگان قرار خواهد گرفت.

برچسب ها: شطرنج ، مسابقات شطرنج
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