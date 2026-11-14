تصاویر اخیر دنی آلوز باعث انتشار شایعاتی درباره بیماری او شده، اما واقعیت این است که هنوز هیچ خبری از ابتلا به سرطان نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان,ایلیا محمدی- در روزهای اخیر، انتشار ادعاهایی مبنی بر ابتلای دنی آلوز، ستاره سابق فوتبال برزیل و بارسلونا به بیماری سرطان، در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای یافته است. با این حال، بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که تاکنون هیچ منبع رسمی، پزشکی یا بیانیه‌ای از سوی خانواده آلوز منتشر نشده که این ادعاها را تایید کند.

این شایعات که عمدتاً بر پایه تغییرات ظاهری اخیر این بازیکن ۴۲ ساله شکل گرفته است، با استقبال و در عین حال نگرانی هواداران روبرو شده؛ اما رسانه‌های معتبر ورزشی تأکید دارند که بدون مستندات رسمی، این مطالب صرفاً در حد گمانه‌زنی باقی مانده است.

دنی آلوز که در سال‌های اخیر فعالیت‌های مذهبی و مدیریتی خود را (به عنوان مالک باشگاه سائو ژوائو دِ ور پرتغال) گسترش داده، هم‌زمان با این شایعات، با گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال بازگشت به دنیای فوتبال نیز روبرو شده است که البته این موضوع نیز هنوز از سوی خود او تایید نشده است. 
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برچسب ها: دنی الوز ، برزیل ، سرطان
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