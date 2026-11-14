باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ محمد قربانپور مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌غربی با اشاره به تازه‌ترین آمار بارش ایستگاه‌های هواشناسی استان تا ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ گفت: بررسی میزان بارش از ابتدای سال آبی جاری تا این تاریخ نشان می‌دهد وضعیت بارندگی در نقاط مختلف استان یکسان نبوده و در کنار ثبت بارش‌های بیش از میانگین بلندمدت در برخی مناطق، تعدادی از ایستگاه‌ها با کاهش بارش روبه‌رو هستند.

وی افزود: بر اساس داده‌های ثبت‌شده بیشترین بارش تجمعی در میان ایستگاه‌های مورد بررسی مربوط به سردشت با ۹۵.۶ میلی‌متر است و پس از آن پیرانشهر با ۸۹.۳ میلی‌متر و بوکان با ۴۶.۷ میلی‌متر بارش قرار دارند.

قربانپور افزود: ایستگاه ارومیه نیز ۴۸.۳ میلی‌متر بارش دریافت کرده که ۱۳.۹ میلی‌متر کمتر از میانگین بلندمدت آن است.

وی ادامه داد: مقایسه بارش تجمعی با دوره بلندمدت نشان می‌دهد سردشت با ۵۰.۳ میلی‌متر، پیرانشهر با ۲۳.۳ میلی‌متر و تکاب با ۲۷.۶ میلی‌متر افزایش بارش نسبت به میانگین بلندمدت داشته‌اند و در مقابل سلماس با ۱۰.۱ میلی‌متر، خوی با ۴.۲ میلی‌متر و ارومیه با ۱۳.۹ میلی‌متر کاهش بارش مواجه بوده‌اند.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌غربی با اشاره به آمار شهرستانی و حوضه‌ای اظهار کرد: در میان حوضه‌های آبی استان بارش تجمعی حوضه زاب ۹۲.۴ میلی‌متر گزارش شده و میزان آن ۳۶.۸ میلی‌متر بیش از میانگین بلندمدت است همچنین بارش تجمعی حوضه دریاچه ارومیه نیز ۴۳.۴ میلی‌متر ثبت شده که ۹.۴ میلی‌متر کمتر از میانگین بلندمدت است.

وی تأکید کرد: ارقام اعلام‌شده مربوط به دوره ابتدای سال آبی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ تا ۱۸ آبان‌ماه است و برای ارزیابی وضعیت بارش استان باید هم میزان بارش ثبت‌شده و هم مقایسه آن با میانگین بلندمدت هر ایستگاه در نظر گرفته شود.

بارش، رعدوبرق و تندباد از دوشنبه

محمد قربانپور در بخش دیگر سخنان خود با تشریح آخرین وضعیت جوی استان گفت: در شبانه‌روز گذشته جو استان پایدار بود و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد این شرایط تا بعدازظهر روز یکشنبه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: با توجه به فرونشینی هوای سرد پیش‌بینی می‌شود غلظت آلاینده‌های جوی در شهرهای بزرگ و پرجمعیت و مناطق صنعتی استان افزایش یابد و از بعدازظهر یکشنبه نیز با عبور امواج ضعیف و کم‌دامنه از تراز میانی جو آسمان برخی نقاط شمالی استان ابری می‌شود و بارش‌های پراکنده رخ می‌دهد.

قربانپور ادامه داد: از بعدازظهر دوشنبه با ورود امواج بارشی و بر اساس هشدار سطح زرد شماره ۴۰ بر گستره و شدت بارش‌ها افزوده می‌شود و تا اوایل وقت سه‌شنبه در برخی نقاط استان رگبارهای متناوب باران همراه با رعدوبرق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.در این مدت در ارتفاعات احتمال بارش برف، مه‌گرفتگی و تندباد لحظه‌ای نیز وجود دارد.

وی افزود: بر اساس هشدار اداره‌کل هواشناسی آذربایجان‌غربی فعالیت این سامانه از روز دوشنبه ۲۵ آبان آغاز می‌شود و روز سه‌شنبه ۲۶ آبان پایان می‌یابد و همه مناطق استان را دربرمی‌گیرد.

مدیرکل هواشناسی استان درباره پیامدهای احتمالی این سامانه از جمله آب‌گرفتگی معابر، سیلابی‌شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها، برخورد صاعقه، کاهش دید و لغزندگی محورهای مواصلاتی ـ به‌ویژه در پی بارش برف ـ و آسیب به سازه‌های سبک هشدار داد و بر آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران، خودداری از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پرهیز از فعالیت‌های کوهنوردی و سفرهای غیرضروری و احتیاط در ترددهای شهری و جاده‌ای تأکید کرد.

وی همچنین از شهروندان خواست در برابر احتمال خسارت تندباد به سازه‌های موقت و بناهای نیمه‌کاره احتیاط کنند و توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی را جدی بگیرند.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌غربی در پایان گفت: از نظر دمایی روند افزایش نسبی دما در استان طی امروز و فردا ادامه خواهد داشت.