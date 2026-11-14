رئیس فدراسیون فوتبال با تأکید بر ضرورت اجرای الزامات صدور مجوز حرفه‌ای، خواستار کاهش وابستگی باشگاه‌ها به منابع دولتی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، در جریان کارگاه تخصصی صدور مجوز حرفه‌ای باشگاه‌ها با اشاره به اقدامات قانونی انجام‌شده در این زمینه اظهار داشت: خوشبختانه موضوع صدور مجوز حرفه‌ای در کشور مراحل قانونی خود را طی کرده و مصوبات لازم در مجلس شورای اسلامی، وزارت ورزش و جوانان و مجمع عمومی فدراسیون فوتبال وجود دارد؛ بنابراین باید تلاش کنیم این الزامات به شکل عملیاتی در باشگاه‌ها اجرا شود.

 وی با اشاره به مشکلات ساختاری و مالی باشگاه‌های فوتبال کشور افزود: یکی از مسائل مهم باشگاه‌های ما، وابستگی به منابع مالی کارخانه‌ها و مجموعه‌های دولتی و شبه‌دولتی است. در کشور ما کارخانه‌ها تیمداری می‌کنند، در حالی که در بسیاری از کشور‌های دنیا باشگاه‌های فوتبال به سمت فعالیت‌های اقتصادی و درآمدزایی مستقل حرکت کرده‌اند. باید برای این موضوع چاره‌اندیشی کنیم و طی پنج سال آینده میزان وابستگی باشگاه‌ها به کمک‌های مستقیم کارخانه‌ها و مجموعه‌های وابسته را به حداقل برسانیم و به حدود ۶۰ درصد برسانیم.

 تاج ادامه داد: باید مسیر تأمین منابع مالی باشگاه‌ها را به سمت درآمد‌های واقعی فوتبال از جمله حق پخش تلویزیونی، اسپانسرینگ و سایر ظرفیت‌های اقتصادی سوق دهیم. تفاوت مهمی میان کمک‌های مالی مجموعه‌های صنعتی و درآمدی که از محل فعالیت‌های اقتصادی فوتبال حاصل می‌شود، وجود دارد. درآمد‌های حاصل از ظرفیت‌های خود فوتبال برای نهاد‌های بین‌المللی از جمله فیفا و AFC نیز به‌عنوان درآمد باشگاه قابل شناسایی است و باید برای تحقق این موضوع برنامه‌ریزی کنیم.

 رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه با اشاره به موضوع زیان انباشته باشگاه‌ها تصریح کرد: زیان انباشته یکی از مسائل بسیار مهم در مسیر صدور مجوز حرفه‌ای است و برای حل آن باید از ظرفیت‌های قانونی استفاده کنیم. تجدید ارزیابی دارایی‌ها، افزایش سرمایه از سوی سهامداران و توسعه مسیر‌های درآمدزایی، سه راهکار مهم در این زمینه هستند. در برخی موارد ارزش ثبت‌شده دارایی‌های باشگاه‌ها با ارزش واقعی آنها فاصله زیادی دارد و اصلاح این موضوع می‌تواند به بهبود وضعیت صورت‌های مالی کمک کند. در کنار آن، باید به سمت کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمد‌ها و کاهش وابستگی مالی حرکت کنیم.

 وی با تأکید بر ضرورت اجرای دستورالعمل‌های مالی و انضباطی گفت: انضباط مالی صرفاً به معنای کنترل هزینه‌ها نیست، بلکه نحوه درآمدزایی، چگونگی هزینه‌کرد منابع و شفافیت صورت‌های مالی را نیز دربرمی‌گیرد. در این مسیر باید دستورالعمل‌های مربوط به بازی جوانمردانه مالی را تدوین و اجرایی کنیم و باشگاه‌ها را به سمت ثبات مالی و شفافیت بیشتر سوق دهیم.

 تاج در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع استانداردسازی ورزشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: آیین‌نامه ورزشگاه‌ها از دیگر موضوعات مهم در فرآیند صدور مجوز حرفه‌ای است. یکی از شاخص‌های اصلی در این زمینه، استاندارد نور ورزشگاه‌هاست که در سطوح مختلف A، B، C و D تعریف شده و میزان روشنایی مورد نیاز در آنها از ۸۰۰ تا ۲۰۰۰ لوکس متغیر است. باید تلاش کنیم ورزشگاه‌های کشور را به سمت استاندارد‌های بالاتر، به‌ویژه سطح ۲۰۰۰ لوکس، ارتقا دهیم.

 رئیس فدراسیون فوتبال افزود: در حال حاضر ورزشگاه‌های کشور از نظر برخورداری از سیستم روشنایی قابل استفاده هستند، اما برای میزبانی از مسابقات مهم بین‌المللی و آسیایی باید استاندارد‌های مورد نظر را تأمین کنیم. در شرایط فعلی، ورزشگاه پارس شیراز احتمالاً در سطح B قرار دارد و سایر ورزشگاه‌ها عمدتاً در سطح C ارزیابی می‌شوند. اگر بخواهیم میزبانی مسابقات آسیایی را در کشور برعهده بگیریم، باید تعداد ورزشگاه‌های دارای استاندارد سطح B را افزایش دهیم.

 وی همچنین مسقف‌سازی جایگاه تماشاگران، جایگاه ویژه (VIP) و جایگاه بسیار ویژه (VVIP) را از دیگر الزامات مهم ورزشگاه‌ها عنوان کرد و بر ضرورت پیگیری این موارد تأکید داشت.

تاج با اشاره به ضمانت‌های اجرایی نظام صدور مجوز حرفه‌ای خاطرنشان کرد: اگر الزامات مورد نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا رعایت نشود، امکان لغو مجوز حرفه‌ای وجود دارد و این مسئله می‌تواند تبعات جدی برای باشگاه‌ها و فوتبال کشور داشته باشد؛ بنابراین باید با همکاری باشگاه‌ها، مسئولان مربوطه و مجموعه فدراسیون، اطلاعات دقیق و مستند ارائه کنیم و تمام الزامات را به‌درستی اجرا کنیم تا با چنین شرایطی مواجه نشویم.

 رئیس فدراسیون فوتبال تأکید کرد: بحث ورزشگاه‌ها و شفافیت مالی دو موضوع بسیار مهم در مسیر حرفه‌ای‌سازی فوتبال هستند و باید با برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر، شرایط لازم برای ارتقای استاندارد‌های باشگاه‌های کشور و حضور قدرتمند آنها در رقابت‌های آسیایی فراهم شود.

تاج همچنین با اشاره به موضوع واگذاری ورزشگاه‌ها به باشگاه‌ها اظهار داشت: خوشبختانه دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، به‌صورت جدی موضوع واگذاری ورزشگاه‌ها به باشگاه‌ها را دنبال می‌کند. این موضوع می‌تواند در ارتقای مسئولیت‌پذیری باشگاه‌ها، نگهداری و توسعه زیرساخت‌ها و همچنین تحقق الزامات صدور مجوز حرفه‌ای نقش مؤثری داشته باشد. امیدواریم با پیگیری این موضوع، باشگاه‌ها بتوانند مدیریت بهتری بر زیرساخت‌های ورزشی خود داشته باشند و استاندارد‌های مورد نیاز برای میزبانی مسابقات داخلی و آسیایی را تأمین کنند.

منبع: فدراسیون فوتبال

برچسب ها: مهدی تاج ، فدراسیون فوتبال
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