معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان از اجرای روشنایی در پل چاه دیوان به طول ۲.۵ کیلومتر پس از حدود ۱۰ سال خبر داد و گفت: این اقدام در راستای ارتقای ایمنی تردد و بهبود شرایط عبور و مرور کاربران جاده‌ای انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان  - محمدرضا دشتی‌زاده اظهار کرد: روشنایی پل چاه دیوان به طول ۲.۵ کیلومتر پس از حدود ۱۰ سال برقرار شده و با اجرای این اقدام، شرایط تردد در این محدوده به‌ویژه در ساعات شب بهبود یافته است.

وی افزود: تأمین و حفظ روشنایی محورهای ارتباطی و سازه‌های مهم جاده‌ای از جمله پل‌ها، نقش مؤثری در افزایش دید رانندگان، کاهش مخاطرات تردد در شب و ارتقای ایمنی کاربران جاده‌ای دارد و از اولویت‌های مجموعه راهداری محسوب می‌شود.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: این اداره‌کل با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و اجرای اقدامات مستمر نگهداری و ایمن‌سازی راه‌ها، به دنبال فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای تردد ایمن و روان هم‌استانی‌ها و سایر کاربران جاده‌ای است.

حمل و نقل جاده‌ای استان 

برچسب ها: حمل و نقل جاده ای ، محور مواصلاتی
خبرهای مرتبط
مرمت و ایمن سازی جاده اک- تاکستان
ارتقا ایمنی در محور مواصلاتی لوتک _ زابل
محور هشتگرد-طالقان همچنان بسته است
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ارتقای سطح ایمنی در محور مواصلاتی زاهدان ، زابل
آخرین اخبار
ارتقای سطح ایمنی در محور مواصلاتی زاهدان ، زابل
حمله مسلحانه به خودروی مأمور انتظامی در خاش
حمایت دامپزشکی از عشایر نیمروز با تأمین رایگان ۱۲ هزار دز داروی ضدانگل
توسعه ظرفیت‌های تولید گوشت سفید در سیستان و بلوچستان با تسهیل فرآیند واگذاری اراضی مرغداری
حضرت زهرا(س) با وجود ایستادگی در دفاع از حق، برای حفظ وحدت جامعه اسلامی صبر و تحمل کرد