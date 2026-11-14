ارتقای سطح ایمنی در محور مواصلاتی زاهدان ، زابل

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا دشتی‌زاده اظهار کرد: روشنایی پل چاه دیوان به طول ۲.۵ کیلومتر پس از حدود ۱۰ سال برقرار شده و با اجرای این اقدام، شرایط تردد در این محدوده به‌ویژه در ساعات شب بهبود یافته است.

وی افزود: تأمین و حفظ روشنایی محورهای ارتباطی و سازه‌های مهم جاده‌ای از جمله پل‌ها، نقش مؤثری در افزایش دید رانندگان، کاهش مخاطرات تردد در شب و ارتقای ایمنی کاربران جاده‌ای دارد و از اولویت‌های مجموعه راهداری محسوب می‌شود.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: این اداره‌کل با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و اجرای اقدامات مستمر نگهداری و ایمن‌سازی راه‌ها، به دنبال فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای تردد ایمن و روان هم‌استانی‌ها و سایر کاربران جاده‌ای است.

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