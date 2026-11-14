باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - ابراهیم حیدری، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران در پاسخ به این سوال که با توجه به انسداد مرز‌های زمینی و نیاز صنعت چاپ به واردات، برای این مسئله چه راهکاری اندیشیده شده؟ گفت: اقتصاد صنعت چاپ و نشر کشور جدا از اقتصاد کشور نیست. ما در این سرزمین زندگی می‌کنیم. طبعاً هر ضرر و زیانی که به حوزه‌های دیگر وارد شود، به حوزه نشر نیز وارد می‌شود؛ چون این صنعت به بسیاری صنایع وابسته است. اصولاً واردات کاغذ و تامین زینک چاپ با وزارت ارشاد نیست. وزارتخانه‌های مربوطه باید تامین کنند و در اختیار وزارت ارشاد قرار دهند.

حیدری ادامه داد: ولی وزارت ارشاد با توجه به شرایط کشور به ناشران، کتاب‌فروشان و چاپخانه‌داران در قالب‌های مختلف کمک می‌کند. این کمک‌ها می‌تواند در قالب تسهیلات، یارانه و... باشد. اکنون دولت ۲۰ میلیون دلار به حوزه کاغذ تخصیص داده است. ما نیز فراخوان زده‌ایم و از شرکت‌های واردکننده دعوت کرده‌ایم. بخشی از کاغذ‌ها وارد شده و بخش دیگر در پشت مرز‌ها مانده و نمی‌توانند وارد شوند.

مدیرعامل خانه کتاب درباره میزان این کاغذ‌ها افزود: اکنون اطلاعاتی راجع به میزان این کاغذ‌ها ندارم. اما طبق توافق باید این کاغذ‌ها تحویل وزارت ارشاد شود. آنچه در تهران به ما تحویل داده شده، بخشی از آن توزیع و بخشی دیگر در روز‌های آینده توزیع می‌شود، که به میزان ۳ تا ۴ هزار بند است.

وی خاطرنشان کرد: علاوه‌بر آن، ما کاغذ داخلی و کارخانه کاغذ زاگرس را پیگیری می‌کنیم و مشکلات مربوط به آن را حل کرده‌ایم، تا بتوانیم کاغذ مورد نیاز جامعه را از داخل تامین کنیم. با وجود اینکه بخشی از فراورده‌های کاغذ از چوب نیست، برای تامین برخی از فراورده‌ها نیاز به واردات داریم. به هر حال تحریم موجود شرایط را سخت کرده است.