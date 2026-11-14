ترکیه و قطر در بیانیه‌ای مشترک بر گسترش همکاری‌های دفاعی و اقتصادی، عبور امن از تنگه هرمز و حل‌وفصل جنگ ایران از مسیر دیپلماسی تأکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ترکیه و قطر در بیانیه مشترکی پس از دوازدهمین نشست کمیته عالی راهبردی دو کشور در استانبول، بر تقویت همکاری‌های دفاعی، توسعه روابط اقتصادی و حمایت از ثبات منطقه‌ای تأکید کردند.

این نشست روز جمعه به ریاست رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر برگزار شد.

همکاری‌های دفاعی و امنیتی

دو کشور از امضای توافق‌نامه دفاع متقابل استقبال کردند؛ توافقی که با هدف تقویت دفاع مشترک، حفاظت از حاکمیت و تمامیت ارضی طرفین و مقابله با حملات مسلحانه خارجی امضا شده است.

آنکارا و دوحه همچنین بر گسترش رزمایش‌های مشترک، همکاری صنایع دفاعی، تبادل آموزش‌های نظامی و مقابله با تروریسم تأکید کردند. دو کشور از تفاهم‌نامه دفاعی «بدر» میان ترکیه، قطر، پاکستان و اندونزی نیز استقبال کردند.

تجارت و سرمایه‌گذاری

ترکیه و قطر هدف افزایش حجم مبادلات تجاری به پنج میلیارد دلار را تکرار کردند. شرکت‌های پیمانکاری ترکیه تاکنون ۲۰۶ پروژه به ارزش ۲۰.۸ میلیارد دلار در قطر اجرا کرده‌اند.

دو کشور همچنین بر گسترش همکاری در حوزه‌های بانکی، مالی، لجستیک و انرژی، به‌ویژه تجارت گاز طبیعی مایع، تأکید کردند.

غزه و سرزمین‌های فلسطینی

دو کشور بر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه به غزه، تسریع بازسازی و فراهم شدن دسترسی کامل و بدون مانع کمک‌ها تأکید کردند.

آنها اقدامات رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و قدس شرقی، شهرک‌سازی، مصادره اراضی و کوچ اجباری فلسطینیان را محکوم کردند و خواستار پایبندی این رژیم به تعهداتش در چارچوب توافق آتش‌بس غزه شدند.

ترکیه و قطر همچنین بر حمایت از تشکیل کشور مستقل فلسطین در مرز‌های چهارم ژوئن ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی تأکید کردند.

ایران، سوریه، لبنان و تحولات منطقه

آنکارا و دوحه تأکید کردند جنگ آمریکا و ایران و پیامد‌های منطقه‌ای آن باید از طریق گفت‌و‌گو و دیپلماسی حل‌وفصل شود. آنها همچنین خواستار کاهش تنش، حفاظت از غیرنظامیان و ازسرگیری کامل و امن تردد دریایی در تنگه هرمز شدند.

دو کشور بر حمایت از تلاش‌های دولت سوریه برای برقراری ثبات و تقویت نهاد‌های حکومتی تأکید کردند و نقض حاکمیت این کشور از سوی رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.

ترکیه و قطر اقدامات رژیم صهیونیستی علیه حاکمیت لبنان را محکوم و بر اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت و خروج نیرو‌های این رژیم از مناطق اشغالی لبنان تأکید کردند.

سایر همکاری‌ها

دو کشور بر گسترش همکاری در حوزه‌های آموزش، فرهنگ، بهداشت، فناوری، هوش مصنوعی، امنیت سایبری و ارتباطات ماهواره‌ای توافق کردند. همکاری در زمینه تغییرات اقلیمی، کمک‌های بشردوستانه و امدادرسانی در شرایط اضطراری نیز از دیگر محور‌های بیانیه مشترک بود.

منبع: خبرگزاری آناتولی

برچسب ها: قطر ، ترکیه
خبرهای مرتبط
ترکیه و قطر توافق دفاع مشترک امضا کردند
جنگ در خلیج فارس؛ خسارت ۲۰۰ میلیارد دلاری و انقباض اقتصادی کشورهای عربی
واشنگتن‌پست: ترامپ فعلاً خواهان ازسرگیری جنگ با ایران نیست
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تمدید ماموریت ناو آمریکایی به دلیل تنش با ایران
قیمت نفت کاهش یافت
واشنگتن‌پست: ترامپ فعلاً خواهان ازسرگیری جنگ با ایران نیست
بیش از ۱۵ هزار پرواز در آمریکا با تأخیر یا لغو مواجه شدند
مشاهده پهپادهای مشکوک در آسمان دو پایگاه هوایی آمریکا در انگلیس
ترامپ، شی و پوتین پنجشنبه در چین نشست سه‌جانبه برگزار می‌کنند
برخورد نفتکش با کشتی تفریحی در نیواورلئان ۳۲ مصدوم بر جا گذاشت
مسکو: اروپا از ممنوعیت خودخواسته واردات گاز روسیه متضرر شده است
لغو بیش از ۲ هزار پرواز دیگر در آمریکا در روز شنبه
ترکیه و قطر بر تقویت همکاری‌های دفاعی و حل‌وفصل دیپلماتیک جنگ ایران تأکید کردند
آخرین اخبار
ترکیه و قطر بر تقویت همکاری‌های دفاعی و حل‌وفصل دیپلماتیک جنگ ایران تأکید کردند
لغو بیش از ۲ هزار پرواز دیگر در آمریکا در روز شنبه
مسکو: اروپا از ممنوعیت خودخواسته واردات گاز روسیه متضرر شده است
برخورد نفتکش با کشتی تفریحی در نیواورلئان ۳۲ مصدوم بر جا گذاشت
واشنگتن‌پست: ترامپ فعلاً خواهان ازسرگیری جنگ با ایران نیست
مشاهده پهپادهای مشکوک در آسمان دو پایگاه هوایی آمریکا در انگلیس
بیش از ۱۵ هزار پرواز در آمریکا با تأخیر یا لغو مواجه شدند
ترامپ، شی و پوتین پنجشنبه در چین نشست سه‌جانبه برگزار می‌کنند
قیمت نفت کاهش یافت
تمدید ماموریت ناو آمریکایی به دلیل تنش با ایران
تلاش آیزنکوت برای تشکیل کابینه اضطراری در رژیم اسرائیل
زمستانی دیگر در چادر‌های آبگرفته؛ کودکان غزه جایی برای پناه بردن ندارند
مسکو بر ادامه حمایت سیاسی و مادی از کوبا تاکید کرد
چرا اروپا برای حضور در مذاکرات صلح اوکراین به مشکل خورده است؟
ترکیه: بدون انرژی هسته‌ای، مقابله با تغییرات اقلیمی ممکن نیست
هشدار سازمان جهانی بهداشت درباره تشدید بیماری‌های تنفسی در غزه با آغاز زمستان
ترکیه و قطر توافق دفاع مشترک امضا کردند
فرانسه برخورد با معترضان در مدارس را تشدید می‌کند
روس‌اتم شمار کارکنان خود در نیروگاه بوشهر را افزایش می‌دهد
بسنت پس از فرار به پایگاه نظامی: تهدید‌ها مرا نمی‌ترسانند!
بغداد در تلاش برای مهار تنش میان تهران و واشنگتن
آکسیوس: رئیس موساد با مقام‌های ارشد دولت ترامپ دیدار می‌کند
صدراعظم آلمان: ترامپ در دیدار با پوتین، اروپا و اوکراین را غافلگیر نکند
کشته و زخمی شدن نظامیان سوری طی حمله‌ای در دیرالزور
زلنسکی برای رفع محدودیت استارلینک با آمریکا وارد رایزنی می‌شود
تردید ونس برای ریاست جمهوری پس از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات کنگره
کاهش احتمالی سفارش‌های نظامی ژاپن زیر فشار کسری بودجه
جنگ در خلیج فارس؛ خسارت ۲۰۰ میلیارد دلاری و انقباض اقتصادی کشورهای عربی
پسکوف: دور جدید مذاکرات سه‌جانبه در آینده‌ای نزدیک برگزار می‌شود
گزارش آژانس بین‌المللی انرژی درباره کاهش تقاضای نفت در سال ۲۰۲۶