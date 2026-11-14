باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ترکیه و قطر در بیانیه مشترکی پس از دوازدهمین نشست کمیته عالی راهبردی دو کشور در استانبول، بر تقویت همکاری‌های دفاعی، توسعه روابط اقتصادی و حمایت از ثبات منطقه‌ای تأکید کردند.

این نشست روز جمعه به ریاست رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر برگزار شد.

همکاری‌های دفاعی و امنیتی

دو کشور از امضای توافق‌نامه دفاع متقابل استقبال کردند؛ توافقی که با هدف تقویت دفاع مشترک، حفاظت از حاکمیت و تمامیت ارضی طرفین و مقابله با حملات مسلحانه خارجی امضا شده است.

آنکارا و دوحه همچنین بر گسترش رزمایش‌های مشترک، همکاری صنایع دفاعی، تبادل آموزش‌های نظامی و مقابله با تروریسم تأکید کردند. دو کشور از تفاهم‌نامه دفاعی «بدر» میان ترکیه، قطر، پاکستان و اندونزی نیز استقبال کردند.

تجارت و سرمایه‌گذاری

ترکیه و قطر هدف افزایش حجم مبادلات تجاری به پنج میلیارد دلار را تکرار کردند. شرکت‌های پیمانکاری ترکیه تاکنون ۲۰۶ پروژه به ارزش ۲۰.۸ میلیارد دلار در قطر اجرا کرده‌اند.

دو کشور همچنین بر گسترش همکاری در حوزه‌های بانکی، مالی، لجستیک و انرژی، به‌ویژه تجارت گاز طبیعی مایع، تأکید کردند.

غزه و سرزمین‌های فلسطینی

دو کشور بر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه به غزه، تسریع بازسازی و فراهم شدن دسترسی کامل و بدون مانع کمک‌ها تأکید کردند.

آنها اقدامات رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و قدس شرقی، شهرک‌سازی، مصادره اراضی و کوچ اجباری فلسطینیان را محکوم کردند و خواستار پایبندی این رژیم به تعهداتش در چارچوب توافق آتش‌بس غزه شدند.

ترکیه و قطر همچنین بر حمایت از تشکیل کشور مستقل فلسطین در مرز‌های چهارم ژوئن ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی تأکید کردند.

ایران، سوریه، لبنان و تحولات منطقه

آنکارا و دوحه تأکید کردند جنگ آمریکا و ایران و پیامد‌های منطقه‌ای آن باید از طریق گفت‌و‌گو و دیپلماسی حل‌وفصل شود. آنها همچنین خواستار کاهش تنش، حفاظت از غیرنظامیان و ازسرگیری کامل و امن تردد دریایی در تنگه هرمز شدند.

دو کشور بر حمایت از تلاش‌های دولت سوریه برای برقراری ثبات و تقویت نهاد‌های حکومتی تأکید کردند و نقض حاکمیت این کشور از سوی رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.

ترکیه و قطر اقدامات رژیم صهیونیستی علیه حاکمیت لبنان را محکوم و بر اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت و خروج نیرو‌های این رژیم از مناطق اشغالی لبنان تأکید کردند.

سایر همکاری‌ها

دو کشور بر گسترش همکاری در حوزه‌های آموزش، فرهنگ، بهداشت، فناوری، هوش مصنوعی، امنیت سایبری و ارتباطات ماهواره‌ای توافق کردند. همکاری در زمینه تغییرات اقلیمی، کمک‌های بشردوستانه و امدادرسانی در شرایط اضطراری نیز از دیگر محور‌های بیانیه مشترک بود.

منبع: خبرگزاری آناتولی