باشگاه خبرنگاران جوان - قرارداد خرید خدمات یک دستگاه دکل حفاری فراساحلی برای حفاری چاه‌های اکتشافی دریایی، در قالب مشارکت عمومی–خصوصی و با هدف احیای فعالیت‌های حفاری اکتشافی در خلیج فارس و تقویت توان عملیاتی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، امروز (شنبه، ۲۳ آبان) با حضور امیر مقیسه، مدیر سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران، سید محی‌الدین جعفری، مدیر اکتشاف، نمایندگان پیمانکار و سرمایه‌گذار امضا شد.

با امضای قرارداد تأمین خدمات دستگاه دکل حفاری فراساحلی، زمینه اختصاص یک دستگاه دکل حفاری فراساحلی به عملیات اکتشافی فراهم می‌شود تا فعالیت‌های حفاری دریایی مدیریت اکتشاف پس از هفت سال وقفه از سرگرفته شود.

مشارکت بخش خصوصی توان حفاری اکتشافی کشور را تقویت می‌کند

امیر مقیسه، مدیر سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران، در این آیین با اشاره به پیگیری‌های مدیر اکتشاف و حمایت هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران برای تأمین دکل حفاری دریایی گفت: این قرارداد یکی از قرارداد‌های مهم در مسیر تأمین دکل و تقویت توان عملیاتی مدیریت اکتشاف است.

وی با اشاره به تحولات مدیریت اکتشاف در دولت چهاردهم افزود: بهره‌گیری از نیرو‌های متخصص و توان علمی و فنی کارشناسان، همراه با رویکرد تحول‌آفرین در این مجموعه، زمینه‌ساز پیشبرد برنامه‌های اکتشافی و امیدواری به کشف ذخایر جدید هیدروکربوری است.

مدیر سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران، دکل‌های حفاری را از شاخص‌های مهم توسعه فعالیت‌های بالادستی صنعت نفت دانست و بیان کرد: با گسترش فعالیت‌های توسعه‌ای و اکتشافی، نیاز کشور به تجهیزات و دکل‌های حفاری نیز افزایش می‌یابد و تأمین این تجهیزات با مشارکت شرکت ملی نفت ایران و بخش خصوصی اهمیت دارد.

مقیسه با اشاره به افزوده‌شدن بیش از ۱۸ دستگاه دکل حفاری به ناوگان کشور در سال‌های گذشته تصریح کرد: با تأمین این دکل، هشتمین دکل حفاری دریایی به ناوگان اضافه می‌شود.

وی ادامه داد: برای نخستین بار پس از سال‌ها، یک دستگاه دکل حفاری دریایی به‌طور مشخص در اختیار مدیریت اکتشاف قرار می‌گیرد که این موضوع می‌تواند ظرفیت اجرای عملیات اکتشافی دریایی را تقویت کند.

مدیر سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران با تأکید بر اهمیت شناسایی میدان‌های جدید هیدروکربوری، به‌ویژه در مناطق و میدان‌های مشترک، گفت: توسعه فعالیت‌های اکتشافی و شناسایی ذخایر جدید، در صیانت از منافع ملی اهمیت دارد.

مقیسه همچنین از مدیر اکتشاف و مجموعه همکاران این مدیریت برای پیگیری تأمین دکل قدردانی کرد و افزود: همکاری بخش خصوصی و هدایت هدفمند منابع انسانی و مالی به طرح‌هایی که آثار و منافع ملی دارند، می‌تواند به تقویت توان عملیاتی صنعت نفت کمک کند.

دکل حفاری دریایی در اختیار مدیریت اکتشاف قرار می‌گیرد

سید محی‌الدین جعفری، مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، نیز در این آیین با اشاره به محدودیت‌های موجود در زمینه حفاری اکتشافی دریایی گفت: مدیریت اکتشاف طی هفت سال گذشته به دلیل در اختیار نداشتن دکل حفاری، عملیات مستقل حفاری اکتشافی دریایی در خلیج فارس نداشته و این فعالیت‌ها با استفاده از ظرفیت شرکت‌های توسعه‌ای انجام شده است.

وی افزود: با حمایت شرکت ملی نفت ایران و مشارکت بخش خصوصی، زمینه تأمین دکل حفاری دریایی برای مدیریت اکتشاف فراهم شده است و این قرارداد گامی مهم برای تقویت توان اجرای عملیات اکتشافی در خلیج فارس به شمار می‌رود.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران از حمایت‌های هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران، به‌ویژه فرخ علیخانی، مسئول تمشیت امور جاری شرکت ملی نفت ایران و امیر مقیسه، مدیر سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران، قدردانی کرد و گفت: تأمین دکل حفاری دریایی از مصوبات مهمی بود که با حمایت و پیگیری شخص حمید بورد، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران، در دوره سرپرستی وزارت نفت ایشان مورد توجه قرار گرفت.

جعفری ادامه داد: استمرار پیگیری‌ها برای انتقال و تأمین دکل، زمینه امضای این قرارداد را فراهم کرد و در این مسیر مدیران، کارشناسان و همه دست‌اندرکارانی که در مراحل بررسی، تصویب و نهایی‌سازی قرارداد نقش داشتند، تلاش کردند.

وی با اشاره به ویژگی‌های عملیات حفاری اکتشافی دریایی بیان کرد: این عملیات از فعالیت‌های تخصصی صنعت نفت به شمار می‌رود که پیچیدگی‌های فنی و ریسک بالایی دارد و اجرای آن مستلزم استفاده از توان بخش خصوصی، نظارت دقیق و هماهنگی در حوزه‌های فنی، مالی و قراردادی است.

تشکیل کارگروه مشترک برای اجرای دقیق تعهد‌های قراردادی

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای اجرای قرارداد گفت: برای تسریع در انجام تعهدها، کارگروهی مشترک میان مدیریت اکتشاف و پیمانکار تشکیل می‌شود تا روند اجرای قرارداد با هماهنگی و پیگیری مستمر دنبال شود.

جعفری تأکید کرد: برنامه‌ریزی، نظارت و تعامل میان طرف‌های قرارداد از الزام‌های اجرای به‌موقع تعهد‌ها و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده است و مدیریت اکتشاف این موارد را در طول اجرای قرارداد پیگیری می‌کند.

منبع: وزارت نفت