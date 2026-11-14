باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - امروز شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۵۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۵ میلیون و ۵۶ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۲۵۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۲۴۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۱۳۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۷۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۳۷ میلیون تومان
|طلا ۱۸ عیار
|۲۵ میلیون و ۵۶ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۳۳ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان