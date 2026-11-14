امروز شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۵۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۵۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۵ میلیون و ۵۶ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول نرخ
سکه طرح جدید  ۲۵۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان 
سکه طرح قدیم ۲۴۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۱۳۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان 
ربع سکه ۷۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 
سکه گرمی ۳۷ میلیون تومان
طلا ۱۸ عیار ۲۵ میلیون و ۵۶ هزار تومان 
طلای ۲۴ عیار  ۳۳ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان 

 

برچسب ها: قیمت سکه ، قیمت طلا
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۳ ۲۳ آبان ۱۴۰۵
لعنت الله علی القوم الظالمین
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