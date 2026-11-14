شهروندخبرنگار ما به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) فیلمی از پخت و توزیع حلیم نذری در روستای تکه شهرستان نهاوند را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) حلیم سنتی و نذری در روستای تکه از توابع شهرستان نهاوند استان همدان پخت و بین سوگواران و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) توزیع شد. همچنین مراسم عزاداری و روضه خوانی مخصوص شهادت بانوی دوعالم حضرت فاطمه زهرا (س) ویژه بانوان در منزل کربلایی میرحیدر سهرابی به رسم دیرین و قدیمی برگزار شد.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین سهرابی - همدان

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برچسب ها: شهادت حضرت فاطمه (س) ، پخت نذری ، سوژه خبری
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