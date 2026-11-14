باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به اهمیت تداوم رایزنی‌ها و سفرهای منطقه‌ای در حوزه حمل‌ونقل و ترانزیت اظهار کرد: موضوعات مرتبط با حمل‌ونقل، ترانزیت و کریدورها، موضوعاتی پویا و مسئله‌محور هستند و به همین دلیل لازم است در سفرها و دیدارهای مستمر، مشکلات، رویه‌های موجود و زمینه‌های بهبود و توسعه بررسی و برای رفع آن‌ها راهکارهای عملیاتی ارائه شود.

وی با اشاره به سفر اخیر خود به ازبکستان افزود: این سفر در ادامه تعاملات و رایزنی‌های ایران با کشورهای همسایه و منطقه انجام شد. سال گذشته میزبان وزیر حمل‌ونقل ازبکستان در ایران بودیم و از همان زمان، پیگیری‌هایی برای انجام سفر متقابل به تاشکند صورت گرفت که در نهایت محقق شد.

صادق با بیان اینکه در این سفر چند محور مهم همکاری میان دو کشور مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت، گفت: یکی از موضوعات اصلی، بهبود و توسعه ظرفیت‌های حمل‌ونقلی میان ایران و ازبکستان بود. همچنین رفع چالش‌های موجود در حوزه ترانزیت و ورود و خروج کالا میان دو کشور، به‌ویژه مشکلات کامیونداران ایرانی و ازبکستانی، مورد توجه قرار گرفت.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اهمیت تسهیل تردد رانندگان و کامیونداران دو کشور تصریح کرد: تسهیل جابه‌جایی کالا نیز از دیگر محورهای مذاکرات بود که در این زمینه، ظرفیت‌های حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای به‌صورت هم‌زمان مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: موضوع مهم دیگر، بهبود ترانزیت منطقه‌ای و احیای کریدورهای منطقه‌ای بود. این موضوع صرفاً محدود به روابط دوجانبه ایران و ازبکستان نیست، بلکه باید این دو کشور را به‌عنوان بخشی از شبکه کریدورهای منطقه‌ای در نظر گرفت.

صادق با اشاره به توافق برای تشکیل کمیته مشترک در این زمینه گفت: در مذاکرات انجام‌شده مقرر شد کمیته‌های مشترکی برای پیگیری این موضوع تشکیل شود تا بتوانیم ارتباطات کریدوری منطقه را احیا کنیم، توسعه دهیم و زمینه بهبود عملکرد آن‌ها را فراهم کنیم.

وزیر راه و شهرسازی افزایش ظرفیت‌های ترانزیتی را از دیگر موضوعات مورد تأکید دو طرف دانست و افزود: افزایش ظرفیت ترانزیتی نه‌تنها برای ایران و ازبکستان، بلکه برای کل منطقه اهمیت و تأثیرگذاری دارد و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های اقتصادی و حمل‌ونقلی میان کشورهای منطقه باشد.

وی خاطرنشان کرد: در این سفر، افزایش ظرفیت‌ها و توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و هوایی، از جمله افزایش پروازها، مورد بررسی قرار گرفت و امیدواریم با توجه به توافقات و تفاهماتی که از گذشته آغاز شده و در این سفر نیز دنبال شد، نتایج مثبت آن برای هر دو ملت حاصل شود.