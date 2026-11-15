رئیس انجمن غلات با تأکید بر اینکه تا پایان سال مشکلی در تأمین و واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی وجود ندارد، گفت: آزادسازی نرخ گندم و آرد باید هرچه سریع‌تر در دستور کار قرار بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - کاوه زرگران، رئیس انجمن غلات، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: تاکنون ۸ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است و با احتساب میزان مصرف داخلی، ماهانه به ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن گندم نیاز داریم.

وی با اشاره به ساختار یارانه در حوزه نان افزود: دولت مبالغ هنگفتی را به بخش آرد و نان یارانه اختصاص می‌دهد؛ به‌عنوان نمونه، در حالی که هزینه تمام‌شده گندم وارداتی حدود ۷۰ هزار تومان است، این کالا با نرخ ۹۰۰ تومان در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌گیرد.

زرگران با تأکید بر ضرورت آزادسازی نرخ گندم و آرد بیان کرد: سال گذشته ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه به حوزه آرد و نان اختصاص یافت که با توجه به افزایش قیمت خرید تضمینی گندم در سال آینده، این رقم افزایش خواهد یافت.

رئیس انجمن غلات به چالش تأمین گندم برای بخش صنف و صنعت اشاره کرد و گفت: طبق مصوبه اخیر معاون اول رئیس‌جمهور، برخلاف روال قبلی که بخش صنف و صنعت باید گندم خود را وارد می‌کرد، اکنون دولت متعهد شده گندم این بخش را با نرخ ۶۰ هزار تومان تأمین کند؛ اما از آنجا که این نرخ ۲۰ درصد کمتر از قیمت واقعی است، عملاً فرآیند آزادسازی در این حوزه بی‌اثر شده است.

وی در پایان تأکید کرد: آزادسازی نرخ گندم و آرد باید هرچه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد و در مورد سایر کالاهای اساسی مانند نهاده‌های دامی و روغن نیز تا پایان سال مشکلی در تأمین و واردات وجود ندارد.

برچسب ها: کالای اساسی ، آزادسازی نرخ گندم
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۱ ۲۴ آبان ۱۴۰۵
باید مرغداری ها و دامداری ها بشدت کنترل بشه
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