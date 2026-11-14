مدیرعامل آبفای فارس، از مهار تنش آبی و پایداری نسبی وضعیت آب شرب در اغلب مناطق شهری و روستایی خبر داد و بر ضرورت مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی شبانی با اعلام این خبر اظهار داشت: با برنامه‌ریزی مدون و تلاش مضاعف، تنش آبی در شهر‌ها و روستا‌های استان طی ماه‌های اخیر به خوبی مدیریت شد و در حال حاضر وضعیت مطلوبی را در اغلب مناطق استان شاهد هستیم.

او افزود: بخش عمده‌ای از آب شرب مردم استان فارس علاوه بر منابع سطحی نظیر سدها، چشمه‌ها و قنوات، از طریق چاه‌ها تأمین می‌گردد؛ با این حال، کاهش بارندگی در برخی نقاط منجر به خروج تعدادی از منابع و چاه‌ها از مدار بهره‌برداری شد.

مدیرعامل آبفا فارس با تأکید بر لزوم اجرای طرح‌های توسعه‌ای همزمان با افزایش مشترکین جدید تصریح کرد: این شرکت طی ۷ ماه گذشته علاوه بر اقدامات فنی و مهندسی گسترده با هدف ارتقای کمی و کیفی آب، دستاورد‌های مهمی را به ثبت رسانده است که از جمله آنها می‌توان به حفر یا کف‌شکنی ۲۳ حلقه چاه، تجهیز و برق‌رسانی به ۶ حلقه چاه، و همچنین اصلاح و توسعه افزون بر ۱۰۸ کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع آب (شامل بیش از ۴۳ کیلومتر خط انتقال و بالغ بر ۶۵ کیلومتر شبکه توزیع) در شهر‌های و روستا‌های استان اشاره کرد.

شبانی همچنین از احداث یک هزار و ۸۰۰ مترمکعب مخزن ذخیره آب شهری و روستایی در همین بازه زمانی خبر داد.

او در پایان با اشاره به ضرورت اجرای برنامه‌های فرهنگی در کنار پروژه‌های فنی و مهندسی خاطرنشان کرد: وضعیت منابع آبی به گونه‌ای است که به جای تمرکز صرف بر ایجاد منابع جدید، باید مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف به عنوان یک ضرورت جدی در دستور کار همگان قرار گیرد.

منبع: آبفای فارس

برچسب ها: آبفای فارس ، تنش آبی ، روستاهای فارس
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