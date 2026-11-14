باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سمانه غلامی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به احتمال بارش‌ها، کشاورزان باید نسبت به انتقال محصولات برداشت‌شده به انبارها و اماکن مسقف اقدام کنند تا از خسارت ناشی از نفوذ آب جلوگیری شود.

وی با تاکید بر خودداری از عملیات سمپاشی و محلول‌پاشی در باغات و مزارع همزمان با زمان بارندگی، افزود: انجام عملیات کشاورزی در باغات و مزارع هنگام وزش باد شدید باید با احتیاط کامل صورت گیرد تا از خوابیدگی محصولات زراعی و ریشه‌کن شدن درختان آسیب‌پذیر جلوگیری شود.

غلامی با اشاره به خطرات احتمالی در مناطق مرتفع و حاشیه رودخانه‌ها بیان کرد: با توجه به شرایط جوی، دامداران باید از چرای دام در ارتفاعات خودداری کنند و عشایر و بهره‌برداران از تردد در حاشیه رودخانه‌ها و مسیرهای سیل‌گیر پرهیز کنند تا امنیت دام‌ها و نیروی انسانی حفظ شود.

کارشناس هواشناسی کشاورزی بر لزوم کنترل استحکام تاسیسات کشاورزی تاکید کرد و گفت: گلخانه‌داران و صاحبان سازه‌های موقت باید نسبت به کنترل استحکام سازه‌های خود اقدام کنند. همچنین عایق‌بندی سالن‌های پرورشی، بستن دریچه‌ها برای جلوگیری از ورود آب باران، انجام تهویه مناسب و تنظیم شدت نور در گلخانه‌ها از الزامات این دوره است.

کارشناس هواشناسی بخش کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی، افزایش هوادهی در استخرهای پرورش آبزیان جهت تامین اکسیژن کافی برای آبزیان ضروری است.

براساس نقشه های هواشناسی، امروزدر غالب مناطق کشور آسمان صاف همراه با افزایش نسبی دما را شاهد خواهیم بود.

روز یکشنبه در برخی از مناطق شمال غرب و غرب سواحل دریای خزر بارش پراکنده مورد انتظار است. همچنین از بعداز ظهر جمعه تا اواسط روز دوشنبه شرایط برای افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا به ویژه در ساعات اولیه روز در شهرهای صنعتی تهران، کرج، اصفهان و اراک فراهم است.