مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران از تدوین سناریوهای عملیاتی و تغییر آرایش شبکه برای حفظ پایداری جریان گاز در زمستان امسال، با وجود کاهش تولید و افزایش ناترازی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان خضرایی در گفتگویی اشاره به دشواری‌های پیش‌رو برای تأمین گاز موردنیاز در زمستان امسال با توجه به آسیب‌دیدگی پالایشگاه‌های پارس جنوبی در جریان جنگ تحمیلی سوم و نبود تعادل میان مصرف و تولید (ناترازی گاز) تصریح کرد: آمادگی کامل تأسیسات، مدیریت یکپارچه عملیات در شبکه انتقال و توزیع از عوامل مهم در حفظ پایداری، استمرار خدمات انتقال گاز و گازرسانی به‌ویژه در مناطق سردسیر و شمالی و انتهای شبکه انتقال و توزیع است.

وی با تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکردی پیشگیرانه و سناریومحور در مدیریت شبکه گاز بیان کرد: با نزدیک‌شدن به فصل سرما، حفظ پایداری شبکه و آمادگی برای فعالیت‌های ویژه عملیاتی در تأسیسات، برای عبور از دوره اوج مصرف، در کانون برنامه‌های عملیاتی شرکت انتقال گاز ایران قرار دارد.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران با اشاره به شرایط حاکم در زمستان امسال، به‌ویژه در شمال و شمال‌شرق کشور، افزود: راهبرد عملیاتی امسال نسبت به سال‌های گذشته با تلاش و یکپارچگی بیشتری دنبال می‌شود و ارزیابی دقیق سناریوهای فنی و عملیاتی در این مناطق، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ توازن و پایداری شبکه انتقال گاز دارد.

خضرایی با اشاره به فعالیت‌های انجام‌شده برای ارتقای آمادگی تأسیسات انتقال گاز در فصل سرد سال گفت: به‌روزرسانی، نوسازی و اقدام‌های لازم در حوزه تعمیر و نگهداری به‌موقع انجام شده است.

وی افزود: در همین زمینه، سناریوهای مختلفی برای بهترین آرایش شبکه انتقال گاز متناسب با شرایط تولید و مقدار مصرف در ماه‌های سرد سال پیش‌بینی و تدوین شده است تا بتوان مدیریت مؤثر جریان گاز و بهره‌گیری از ظرفیت‌های شبکه در شرایط مختلف را به‌خوبی در زمستان اجرایی کرد.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران با اشاره به تجربه زمستان ۱۴۰۴ و اقدام‌های عملیاتی انجام‌شده برای مدیریت شبکه گفت: با وجود افزایش قابل توجه مصرف گاز در بخش خانگی، پارسال با استقرار ۵۵ اکیپ عملیاتی به‌صورت شبانه‌روزی برای انجام تغییر آرایش عملیاتی در نقاط مختلف کشور و به‌خصوص استقرار در مناطق سخت گذر، مدیریت شبکه و تأمین گاز مصرف‌کنندگان با تلاش کارکنان شرکت ملی گاز ایران محقق شد.

خضرایی افزود: بدون شک امسال مدیریت شبکه بسیار دشوارتر از سال‌های پیش خواهد بود و به‌ همین‌ منظور متناسب با شرایط تولید و مصرف، افزایش تعداد نقاط کنترل عملیاتی برای تغییر آرایش شبکه در دستور کار قرار گرفته است تا جریان انتقال گاز در مناطق مختلف کشور با پایداری بیشتری استمرار یابد.

وی با تشریح مأموریت شرکت انتقال گاز ایران در زنجیره تأمین انرژی کشور گفت: این شرکت مسئولیت انتقال گاز تولیدی از جنوب کشور به همه نقاط کشور را دارد و عهده‌دار بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات شبکه گسترده خطوط لوله فشار قوی گاز است.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران همچنین با اشاره به برنامه‌های مدیریت انرژی در تأسیسات انتقال گاز بیان کرد: با هدف جبران بخشی از مصرف انرژی در سطح شرکت، شاخص‌های مدیریت انرژی به‌صورت یکپارچه طراحی و اجرایی شده و به همین منظور تعدادی نیروگاه‌ خورشیدی با توان‌های متناسب، طراحی و در تأسیسات این شرکت در کشور تعبیه شده است.

وی با تأکید بر توسعه زیرساخت‌های انرژی پاک در تأسیسات شرکت انتقال گاز ایران تصریح کرد: بی‌شک این اقدام نقش مؤثری در بازدهی و کاهش مصرف سوخت برای تأمین برق تجهیزات و روشنایی ایستگاه‌های تقویت فشار گاز دارد و درنتیجه به صرفه‌جویی گاز و جبران بخشی از ناترازی آن کمک خواهد کرد.

منبع: وزارت نفت