باشگاه خبرنگاران جوان ـ مجید دهقانی‌زاده رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد و مدیر اجرای سرشماری استان، با اشاره به روند پیشرفت سرشماری عمومی نفوس و مسکن در دو حوزه مجازی و مراجعات میدانی، از آغاز تماس‌های تلفنی ستاد سرشماری با برخی از خانوار‌ها در استان یزد خبر داد و بر ضرورت تکمیل اطلاعات از طریق درگاه ملی «دولت من» تأکید کرد.

وی با تشریح آخرین وضعیت اجرای این رویداد مهم آماری در استان اظهار داشت: با توجه به پیشرفت مطلوب مراحل سرشماری در حوزه‌های مجازی و مراجعات میدانی، از امروز (شنبه ۲۳ آبان‌ماه)، تماس‌های تلفنی ستاد با برخی از خانوار‌ها سرشماری در سطح استان یزد آغاز خواهد شد.

وی هدف اصلی از این تماس‌ها را یادآوری و تأکید بر تکمیل اطلاعات خانوار برشمرد و افزود: این تماس‌ها فقط با افرادی برقرار خواهد شد که پیش‌تر پیامک مرکز آمار را دریافت کرده‌اند، اما به هر دلیلی هنوز موفق به مراجعه به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند «دولت من» و درج اطلاعات مورد نیاز نشده‌اند.

مدیر اجرای سرشماری استان یزد با اشاره به نکات امنیتی و راه‌های ارتباطی معتبر این طرح خاطرنشان کرد: این تماس‌های تلفنی صرفاً با سرشماره رسمی ۴۰۰۲۱ انجام می‌شود و شهروندان عزیز توجه داشته باشند که این فرآیند، به هیچ عنوان نیاز به ورود به لینک‌های ناشناس یا ارائه اطلاعات محرمانه و شخصی به فرد تماس‌گیرنده ندارد و صرفاً جنبه یادآوری و راهنمایی دارد.

دهقانی‌زاده در ادامه با تأکید بر اهمیت حیاتی این رویداد ملی در آینده و آبادانی استان یزد، بر دو محور کلیدی برای مشارکت حداکثری شهروندان تأکید کرد و در خصوص همکاری شایسته با مأموران خدوم آمارگیر گفت: در راستای پیاده‌سازی فرآیند‌های راستی‌آزمایی و تدقیق میدانی در مدل نوین ثبتی‌مبنا، مأموران رسمی سرشماری با لباس متحدالشکل (جلیقه ویژه) و کارت شناسایی معتبر به درب منازل مراجعه خواهند کرد که شایسته است هم‌استانی‌های عزیز کمافی‌السابق با حسن اعتماد، گشاده‌رویی و هوشیاری، نهایت همکاری و همدلی را با این خدمتگزاران عرصه آمار و برنامه کشور مبذول دارند.

وی با اشاره به نحوه تکمیل اطلاعات از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اظهار داشت: برای آن دسته از شهروندان محترمی که پیامک اطلاع‌رسانی با سرشماره رسمی مرکز آمار ایران ارسال شده است، ضروری است در اسرع وقت با مراجعه به درگاه ملی «دولت من» (my.gov.ir)، نسبت به بازبینی، تکمیل و ثبت اطلاعات هویتی و مسکن خانوار خود در بستری امن و آسان اقدام کنند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد در پایان با تقدیر از همراهی بی‌دریغ مردم شریف استان در مراحل مختلف اجرای این طرح، نقش داده‌های دقیق آماری را در پشتیبانی از برنامه‌ریزی‌های کلان و توسعه پایدار استان یزد بی‌بدیل توصیف کرد.

منبع؛ روابط عمومی