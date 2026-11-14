یک منبع در کابینه ترکیه اعلام کرد آنکارا برای پیگیری روند مذاکرات صلح اوکراین و اطلاع از مواضع مسکو، ارتباط خود با روسیه را حفظ کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - یک منبع در کابینه ترکیه روز شنبه به خبرگزاری ریانووستی گفت آنکارا همچنان درباره روند حل‌وفصل مناقشه اوکراین با مسکو در تماس است.

این منبع تأکید کرد ترکیه برای آگاهی از روند مذاکرات، موضوعات مطرح‌شده در دستور کار و مواضع روسیه، حفظ کانال‌های ارتباطی با مسکو را ضروری می‌داند.

ترکیه از زمان آغاز جنگ اوکراین یکی از میانجی‌های اصلی میان مسکو و کی‌یف بوده است. ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین نیز پیش‌تر اعلام کرده بود با دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در استانبول موافق است.

منبع: ریانووستی