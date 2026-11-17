باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی- حمیدرضا کاشانی، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرغداران میهن، با اشاره به وضعیت قیمت تخم‌مرغ در بازار اظهار کرد: در حال حاضر هر کیلوگرم تخم‌مرغ درب مرغداری با نرخ ۲۹۰ تا ۳۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود، در حالی که اتحادیه با احتساب هزینه‌های تولید، قیمت ۳۳۷ هزار تومان را به‌عنوان نرخ منطقی درب مرغداری پیشنهاد داده است.

وی با اشاره به رویکرد وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر خودداری از تعیین قیمت مصوب و اکتفا به اعلام قیمت ارشادی افزود: تاکنون نرخ ارشادی نیز اعلام نشده است.

کاشانی با بیان اینکه کاهش بیماری‌های ناشی از گله‌های غیرایمن در مهرماه به بهبود شرایط تولید کمک کرده است، تصریح کرد: برآوردها نشان می‌دهد میزان تولید تخم‌مرغ در آبان‌ماه به حدود ۱۰۵ هزار تن برسد.

رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرغداران میهن در ادامه با انتقاد از محدودیت‌های اعمال‌شده در زمینه صادرات تخم‌مرغ گفت: از ابتدای سال جاری، قیمت فروش تخم‌مرغ به‌طور میانگین حدود ۴۰ درصد پایین‌تر از قیمت تمام‌شده تولید بوده است؛ با این حال، محدودیت‌های صادراتی از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعمال شده که این شرایط، تولیدکنندگان را با زیان مواجه کرده و خسارت‌های جبران‌ناپذیری به بخش تولید وارد می‌کند.

وی با مقایسه آمار صادرات تخم‌مرغ در سال گذشته و سال جاری اظهار کرد: در سال گذشته ۱۰۵ هزار تن تخم‌مرغ صادر شد، اما از ابتدای سال جاری تاکنون مجموع صادرات حتی به ۱۵ هزار تن نیز نرسیده است.

به گفته کاشانی، کاهش صادرات و از دست رفتن بازارهای هدف موجب شده است کشورهای رقیب از جمله ترکیه و عراق جایگزین ایران در برخی بازارهای صادراتی شوند.

وی در پایان قیمت منطقی تخم‌مرغ برای مصرف‌کننده را به ازای هر کیلوگرم ۳۷۰ هزار تومان، هر شانه ۷۳۰ هزار تومان و هر عدد ۲۵ هزار تومان اعلام کرد.