دیابت بارداری؛ تهدیدی پنهان که با مدیریت صحیح قابل کنترل است

متخصص بیماری‌های غدد دانشگاه علوم پزشکی بابل، با ارائه توصیه‌هایی حیاتی برای مادران باردار، بر اهمیت کنترل دقیق قند خون، به‌ویژه در هفته‌های ابتدایی بارداری و نقش کلیدی رژیم غذایی و فعالیت بدنی در پیشگیری از عوارض جنینی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - دکتر ندا مفتاح متخصص بیماری‌های غدد دانشگاه علوم پزشکی بابل ضمن بررسی تفاوت‌های دیابت بارداری و دیابت پیش از بارداری، بر اهمیت مراقبت‌های ویژه در دوران بارداری تأکید کرد و گفت: در افراد مستعد، عواملی مانند چاقی، سابقه خانوادگی دیابت و رعایت‌نکردن اصول تغذیه‌ای، خطر بروز دیابت بارداری را افزایش می‌دهد.

او با اشاره به اینکه دیابت در دوران بارداری اغلب بدون علامت است، افزود: انتقال قند خون از طریق جفت به جنین می‌تواند منجر به عوارض جدی شود و با رعایت پروتکل‌های درمانی، این مادران می‌توانند نوزادانی کاملاً سالم به دنیا بیاورند.

دکتر مفتاح با اطمینان‌بخشی به مادران مبتلا به دیابت، گفت: مصرف انسولین تحت نظر پزشک، یکی از ایمن‌ترین و مؤثرترین روش‌ها برای محافظت از جنین در برابر عوارض ناشی از بالا بودن قند خون مادر است و برخلاف برخی باور‌های نادرست، نباید از درمان با انسولین هراس داشت.

او با اشاره به خطرات کنترل‌نکردن قند خون، از جمله افزایش بیش از حد وزن و اندازه جنین، دشواری در فرآیند زایمان و احتمال افت قند خون نوزاد پس از تولد، افزود: تشخیص به‌موقع، رعایت رژیم غذایی مناسب، فعالیت بدنی و در صورت نیاز مداخلات دارویی، نقش مهمی در کنترل این بیماری و پیشگیری از عوارض آن دارد.

این متخصص بیماری‌های غدد همچنین گفت: مادرانی که سابقه دیابت بارداری دارند، باید پس از زایمان نیز وضعیت قند خون خود را پیگیری کنند؛ چراکه این افراد در سال‌های آینده بیشتر در معرض ابتلا به دیابت نوع ۲ قرار دارند. انجام آزمایش قند خون ۴ تا ۱۲ هفته پس از زایمان و غربالگری دوره‌ای، از اقدامات ضروری برای حفظ سلامت این مادران است.

او در پایان، پایش منظم قند خون در منزل را از جمله اقدامات ضروری برای مادران مبتلا به دیابت بارداری برشمرد و بر ضرورت پیگیری توصیه‌های پزشک تأکید کرد.

برچسب ها: بیماری دیابت ، قند خون
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