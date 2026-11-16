مدیر عامل اتحادیه دام سبک گفت: با توجه به شرایط مساعد تولید، نیازی به واردات گوشت قرمز نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - افشین صدردادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک، در گفتگو با رسانه‌ها ضمن بررسی وضعیت بازار دام، اظهار داشت که از ابتدای سال جاری تاکنون، تولیدات داخلی به‌خوبی پاسخگوی نیاز کشور بوده و هیچ‌گونه کمبودی در عرضه گوشت در سطح فروشگاه‌ها مشاهده نشده است.

وی با اشاره به چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان، افزود: «با توجه به نوسانات ارزی و افزایش قیمت تمام‌شده گوشت، قدرت خرید مردم کاهش یافته است. این مسئله می‌تواند منجر به عدم تمایل مصرف‌کنندگان به خرید دام‌هایی با وزن بالا شود. لذا برای جلوگیری از اختلال در چرخه تولید، پیشنهاد می‌شود از اواسط خرداد ماه تا شهریور ماه، مجوز صادرات دام صادر شود.»

صدردادرس در ادامه به بررسی چالش‌های تامین سرمایه در گردش و نقدینگی دامداران پرداخت و تصریح کرد: «حذف ارز ترجیحی و نوسانات ارزی، تامین نهاده‌های مورد نیاز را برای دامداران دشوار کرده است. انتظار می‌رود دولت با توجه به تأکیدات وزیر جهاد کشاورزی، تامین خوراک دام را در ماه های پایانی سال تضمین کند تا در سال آینده شاهد تولید مستمر و بی‌وقفه باشیم.»

مدیرعامل اتحادیه دام سبکدر خصوص قیمت دام ها اعلام کرد: «با توجه به قیمت ۷۷۰ تا ۷۸۰ هزار تومان برای هر کیلو دام زنده، نرخ منطقی گوشت لاشه حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود. جهت وصول گوشت با قیمت عادلانه به دست مصرف‌کننده، تقویت نظارت بر توزیع و پیگیری طرح‌های تولید قراردادی و توزیع مستقیم از سوی نهادهای ذی‌ربط ضروری است.»