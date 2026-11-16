مدیر عامل اتحادیه دام سبک گفت: با توجه به شرایط مساعد تولید، نیازی به واردات گوشت قرمز نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - افشین صدردادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک، در گفتگو با رسانه‌ها ضمن بررسی وضعیت بازار دام، اظهار داشت که از ابتدای سال جاری تاکنون، تولیدات داخلی به‌خوبی پاسخگوی نیاز کشور بوده و هیچ‌گونه کمبودی در عرضه گوشت در سطح فروشگاه‌ها مشاهده نشده است.

وی با اشاره به چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان، افزود: «با توجه به نوسانات ارزی و افزایش قیمت تمام‌شده گوشت، قدرت خرید مردم کاهش یافته است. این مسئله می‌تواند منجر به عدم تمایل مصرف‌کنندگان به خرید دام‌هایی با وزن بالا شود. لذا برای جلوگیری از اختلال در چرخه تولید، پیشنهاد می‌شود از اواسط خرداد ماه تا شهریور ماه، مجوز صادرات دام صادر شود.»

صدردادرس در ادامه به بررسی چالش‌های تامین سرمایه در گردش و نقدینگی دامداران پرداخت و تصریح کرد: «حذف ارز ترجیحی و نوسانات ارزی، تامین نهاده‌های مورد نیاز را برای دامداران دشوار کرده است. انتظار می‌رود دولت با توجه به تأکیدات وزیر جهاد کشاورزی، تامین خوراک دام را در ماه های پایانی سال تضمین کند تا در سال آینده شاهد تولید مستمر و بی‌وقفه باشیم.»

مدیرعامل اتحادیه دام سبکدر خصوص قیمت دام ها اعلام کرد: «با توجه به قیمت ۷۷۰ تا ۷۸۰ هزار تومان برای هر کیلو دام زنده، نرخ منطقی گوشت لاشه حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود. جهت وصول گوشت با قیمت عادلانه به دست مصرف‌کننده، تقویت نظارت بر توزیع و پیگیری طرح‌های تولید قراردادی و توزیع مستقیم از سوی نهادهای ذی‌ربط ضروری است.»

برچسب ها: قیمت دام ، بازار دام ، قیمت گوشت
خبرهای مرتبط
واردات گوشت راهکار تنظیم بازار نیست/ نظارت بر توزیع تقویت شود
قیمت منطقی هر کیلو گوشت گوساله به ۲ میلیون تومان رسید
قیمت منطقی هر کیلو لاشه گوسفندی یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
خروج ۳۰ هزار دستگاه کشنده بالای ۵۰ سال از ناوگان حمل‌ونقل / ۱۶ میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کشور در حال تردد هستند
نیازی به واردات گوشت قرمز نداریم/قیمت منطقی هر کیلو لاشه یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
زمینه ایجاد شهر لجستیکی یکپارچه در شهر فرودگاهی امام خمینی
مالکان زمین های مسکونی رها شده منتظر اخذ عوارض باشند
آخرین اخبار
مالکان زمین های مسکونی رها شده منتظر اخذ عوارض باشند
زمینه ایجاد شهر لجستیکی یکپارچه در شهر فرودگاهی امام خمینی
نیازی به واردات گوشت قرمز نداریم/قیمت منطقی هر کیلو لاشه یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
خروج ۳۰ هزار دستگاه کشنده بالای ۵۰ سال از ناوگان حمل‌ونقل / ۱۶ میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کشور در حال تردد هستند
ورود سامانه بارشی به کشور از اواخر امشب/ کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی
ترافیک سنگین در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین و محور هراز
خردلرزه‌های اخیر شرق تهران چه پیامی دارند؟
اجرای طرح ۲۰۰ هزار واحدی مسکن محرومان در کشور
عملکرد بهتر ساخت مسکن توسط مردم
مالکان زمین‌های رهاشده در محدوده شهرها مشمول جریمه می‌شوند
اهمیت معرفی حرفه‌ای کسب‌وکار | آیا بانک آگهی رسانه معتبری است؟
با متخلفان قطع درختان برخورد قاطع می‌شود
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۴ آبان
بازگشت فاز ۱۴ پارس جنوبی به مدار تا پایان دی‌ماه
گاز ادارات و اماکن عمومی متخلف در تهران قطع می‌شود
رونمایی از سامانه بازارگاه کارور با هدف سامان‌دهی خدمات
رسیدگی به بیش از یک میلیون و ۳۴۱ هزار فقره درخواست در سامانه حسام
پرداخت یارانه باید به خانوار‌های نیازمند محدود شود
هشدار هواشناسی درباره تشدید فعالیت سامانه بارشی در سواحل خزر؛ احتمال وقوع سیلاب و اختلال در تردد جاده‌ای
تامین مالی کامل یک‌هزار و ۳۱۵ پروژه تا ۲۴ آبان‌ماه از محل طرح نشان‌دار کردن مالیات
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۲۴ آبان ۱۴۰۵
تدوین نقشه ملی کالا‌های حیاتی ضروری است
۶۵ درصد قیمت مسکن به زمین وابسته است
ظرفیت برق اضطراری کشور در حوزه زیرساخت‌های آب دو برابر شد+ فیلم
معاون وزیر راه: نمی‌خواهیم جمعیت از تهران برود
جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان تاب‌آوری صنعت آب و فاضلاب کشور را افزایش داد
ایران خودرو و بانک ملی ایران تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند
کشور همچنان در شرایط جنگی قرار دارد/ حداقل ۵۰ درصد تأمین آب اضطراری باید از نظر برق خودکفا باشد
قیمت سازه ال اس اف؛ راهنمای انتخاب تولیدکننده و خرید استاد و رانر از بجین پارس
برای تمام تأسیسات حساس آب و فاضلاب برق اضطراری پیش‌بینی شده است