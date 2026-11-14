مدیرکل هواشناسی استان اردبیل از بارش باران و برف، مه‌آلودگی و کاهش ۲ تا ۸ درجه‌ای دما طی دوشنبه و سه‌شنبه در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان مجید کوهی با اشاره به پیش‌بینی وضعیت جوی هفته جاری اظهار کرد: از امروز هوا صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد خواهد بود و یکشنبه نیز صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود؛ از اواخر وقت یکشنبه به‌تدریج ابری شده و بارش در برخی مناطق استان آغاز می‌شود.
او افزود: دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری هوا ابری و مه‌آلود خواهد بود و در طول روز کاهش ۲ تا ۸ درجه‌ای دما، وزش باد‌های شرقی (گاهی تند تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت)، بارش متناوب باران در سطح استان و بارش برف در مناطق کوهستانی و ارتفاعات پیش‌بینی می‌شود.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با اشاره به پیش‌بینی بارش برف و رخداد مه گفت: این شرایط جوی می‌تواند موجب لغزندگی سطح محور‌های مواصلاتی و کاهش دید افقی در نواحی کوهستانی استان، به‌ویژه گردنه‌ها و محور‌های برف‌گیر شود؛ از این رو رعایت توصیه‌های صادرشده در هشدار هواشناسی سطح زرد (شماره ۳۰) تأکید می‌شود.
کوهی ادامه داد: از چهارشنبه هوا صاف تا نیمه‌ابری همراه با وزش باد و افزایش دما نسبت به روز قبل خواهد بود و پنجشنبه و جمعه نیز هوا صاف تا نیمه‌ابری همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.
منبع: هواشناسی

برچسب ها: وزش باد ، کاهش دما ، بارش برف ، هشدار هواشناسی
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