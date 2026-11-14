مصرف روزانه گاز خانگی و تجاری به ۵۰۰ میلیون مترمکعب رسید+ فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - سعید پاک‌سرشت، مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران در برنامه روی خط خبر با اشاره به وضعیت تولید و مصرف گاز کشور اظهار کرد: میزان مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء به‌شدت تحت تأثیر شرایط اقلیمی و دمای هوا قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که در برخی سال‌ها به دلیل سرمای زودرس، مصرف گاز از ماه‌های ابتدایی پاییز افزایش پیدا می‌کند.

وی افزود: در حال حاضر روزانه حدود ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء مصرف می‌شود و میزان تولید روزانه گاز کشور نیز حدود ۷۷۰ تا ۷۸۰ میلیون مترمکعب است.

معاون شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه بخش عمده‌ای از تولید گاز کشور به مصارف خانگی، تجاری و صنایع جزء اختصاص پیدا می‌کند، تصریح کرد: سال گذشته در همین مقطع زمانی میزان تولید گاز کشور حدود ۸۶۰ میلیون مترمکعب در روز بود، اما با وجود این میزان تولید نیز با ناترازی گاز مواجه بودیم؛ بنابراین امسال باید با جدیت بیشتری موضوع مدیریت مصرف را دنبال کنیم.

قطع گاز ساختمان‌های دولتی پرمصرف در صورت رعایت نکردن الگوی مصرف

پاک‌سرشت با اشاره به تشدید نظارت بر مصرف گاز در دستگاه‌های اجرایی و ساختمان‌های دولتی گفت: موضوع پایش مصرف در ادارات و اماکن دولتی، به‌ویژه در استفاده از وسایل و سیستم‌های گرمایشی، بسیار جدی است و از آنجا که صرفه‌جویی باید از خود دستگاه‌های دولتی آغاز شود، همکاران ما به‌صورت مستمر دمای ساختمان‌ها و اماکن دولتی را اندازه‌گیری و میزان مصرف آن‌ها را رصد می‌کنند.

وی ادامه داد: در صورتی که دمای ساختمان‌های دولتی خارج از مقادیر و ضوابط اعلام‌شده باشد، شرکت ملی گاز موظف است گاز ساختمان‌های پرمصرف را قطع کند. این موضوع با هدف نهادینه کردن فرهنگ صرفه‌جویی و نشان دادن جدیت دستگاه‌های اجرایی در مدیریت مصرف دنبال می‌شود.

تعرفه گاز پرمصرف‌ها تا ۱۰۰ برابر مشترکان کم‌مصرف

معاون شرکت ملی گاز ایران درباره نحوه برخورد با مشترکان خانگی پرمصرف نیز گفت: مدیریت مصرف و بهینه‌سازی انرژی موضوعی مقطعی نیست و از سال‌های گذشته در قالب برنامه‌ریزی‌های بلندمدت دنبال شده است. در این زمینه دو رویکرد اصلی شامل سیاست‌های قیمتی و سیاست‌های غیرقیمتی در دستور کار قرار دارد.

پاک‌سرشت با اشاره به اجرای نظام جدید تعرفه‌گذاری گاز طبیعی در بخش خانگی از ابتدای مهرماه سال گذشته اظهار کرد: در این نظام، میزان مصرف هر مشترک با سابقه مصرف همان شهر مقایسه می‌شود؛ بنابراین نمی‌توان یک عدد ثابت را به‌عنوان الگوی مصرف برای تمام شهرهای کشور اعلام کرد.

وی افزود: الگوی مصرف گاز به‌صورت ماهانه و متناسب با شرایط هر شهر تعیین می‌شود و مبنای محاسبه آن نیز سابقه مصرف پنج سال گذشته همان شهر است. به همین دلیل، الگوی مصرف یک مشترک در شهر سردسیری مانند اردبیل با مشترکی که در شهری مانند اصفهان زندگی می‌کند، متفاوت خواهد بود.

مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد مشترکان در محدوده الگوی مصرف قرار دارند، تصریح کرد: این دسته از مشترکان در گروه خوش‌مصرف یا پله نخست قرار می‌گیرند، در حالی که حدود ۲ درصد مشترکان در پله چهارم و بالاترین سطح مصرف قرار دارند و حدود ۵ درصد از کل گاز مصرفی را به خود اختصاص می‌دهند.

پاک‌سرشت ادامه داد: تعرفه گاز در پله چهارم در مقایسه با پله نخست تا ۱۰۰ برابر بیشتر است. به این ترتیب، مشترکانی که مصرف بالاتری دارند، متناسب با میزان مصرف خود با تعرفه‌های بالاتری مواجه می‌شوند.

وی با اشاره به نحوه محاسبه قبض گاز مشترکان گفت: اگر مصرف یک مشترک از محدوده پله نخست فراتر برود، میزان مصرف مازاد با نرخ‌های مربوط به پله‌های بعدی محاسبه می‌شود و در صورت ورود به پله‌های سوم و چهارم، تعرفه‌های بالاتر برای آن اعمال خواهد شد.

امکان پیش‌بینی مبلغ قبض گاز در ماه‌های آینده

مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به شفاف‌سازی اطلاعات مصرف و تعرفه در قبوض گاز بیان کرد: تمامی اطلاعات مربوط به میزان مصرف، پله تعرفه‌ای و گازبهای هر مشترک در قبض درج می‌شود تا مشترکان بتوانند از وضعیت مصرف خود آگاهی پیدا کنند.

وی افزود: علاوه بر این، امکانی در سامانه و درگاه مشاهده قبوض گاز فراهم شده است که مشترکان می‌توانند با استفاده از اطلاعات مصرف سال‌های گذشته و برآورد میزان مصرف خود، مبلغ قبض دوره‌های آینده را نیز پیش‌بینی کنند. این ابزار به مشترکان کمک می‌کند تا علاوه بر اطلاع از وضعیت مصرف، آثار افزایش یا کاهش مصرف گاز را بر مبلغ قبض خود مشاهدهکنند و برای مدیریت مصرف در ماه‌های سرد سال برنامه‌ریزی داشته باشند.