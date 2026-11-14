باشگاه خبرنگاران جوان - غلامعلی رحیمی با تشریح جزئیات سه بسته حمایتی دولت برای بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده از جنگ اظهار کرد: نخستین بسته از اردیبهشت‌ماه امسال و با هدف افزایش تاب‌آوری بنگاه‌ها و جلوگیری از تعدیل نیروی کار طراحی شد. بر اساس این بسته، برای کسب‌وکارهای زیر ۵۰ نفر، معادل دو ماه پایه حقوق و برای بنگاه‌های بالای ۵۰ نفر، معادل یک ماه حقوق در نظر گرفته شد.

وی افزود: تاکنون حدود ۳۱۳ هزار نفر در ۹ هزار بنگاه از این حمایت بهره‌مند شده‌اند و همچنین حدود ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از طریق شبکه بانکی بابت تأمین سهم حق بیمه کارفرمایان پرداخت شده است.

رحیمی با اشاره به بسته دوم حمایتی برای جبران خسارت‌های فیزیکی بنگاه‌ها، تصریح کرد: این بسته کسب‌وکارهایی را شامل می‌شود که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از جنگ آسیب دیده‌اند. در بخش بنگاه‌های کوچک و متوسط با خسارت کمتر از یک میلیارد تومان، نزدیک به ۵ هزار کسب‌وکار تاکنون تسهیلات دریافت کرده و توانسته‌اند به شرایط تولید بازگردند.

مشاور معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد ادامه داد: در این بخش با همکاری نهادهای حمایتی از جمله بنیاد برکت و بنیاد علوی، ارزیابی‌ها از طریق بازدیدهای میدانی انجام و پس از تکمیل مستندات و تأیید دستگاه‌های اجرایی صادرکننده مجوز، پرونده‌ها به شبکه بانکی ارسال شده است. تاکنون نزدیک به یک‌هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در این بخش پرداخت شده است.

وی درباره تسهیلات مربوط به بنگاه‌های نیازمند یک تا ۱۰ میلیارد تومان نیز گفت: پرونده حدود ۹۰۰ کسب‌وکار در این بخش تکمیل شده و حجم تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای آنها حدود ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است. همچنین تلاش شده است فرآیند ارزیابی و تکمیل مدارک بانکی هر یک در کمتر از یک ماه انجام شود.

رحیمی با بیان اینکه بنگاه‌های نیازمند تسهیلات بیش از ۱۰ میلیارد تومان نیز در این برنامه دیده شده‌اند، اظهار کرد: حدود ۳ هزار و ۳۰۰ بنگاه توسط وزارت صمت و سایر مجموعه‌های مرتبط ارزیابی شده‌اند و بخشی از پرونده‌ها پس از کارشناسی وارد شبکه بانکی شده است. برای بنگاه‌هایی که به منابع مالی بزرگ‌تری نیاز دارند، ابزارهایی مانند انتشار اوراق و فکتورینگ نیز پیش‌بینی شده است.

وی در تشریح سومین بسته حمایتی گفت: این بسته با هدف تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها طراحی شده و مبنای محاسبه تسهیلات آن، ۱۰ درصد درآمد عملیاتی درج‌شده در اظهارنامه مالیاتی سال ۱۴۰۴ است.

رحیمی افزود: در گام نخست حدود ۳۰ هزار کسب‌وکار با فروش عملیاتی ۱۰ تا ۲۵۰ میلیارد تومان بر اساس اطلاعات شبکه شاپرک و اظهارنامه‌های مالیاتی شناسایی شده‌اند. همچنین استان‌هایی که بنگاه‌های آنها با افت درآمد و آسیب بیشتری مواجه شده‌اند، در اولویت بررسی قرار گرفته‌اند.

مشاور معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: از امروز شنبه ۲۳ آبان‌ماه برای این ۳۰ هزار کسب‌وکار پیامک ارسال می‌شود تا با مراجعه به سامانه وزارت اقتصاد درخواست خود را ثبت کنند و از تسهیلات معادل ۱۰ درصد فروش عملیاتی برای تأمین سرمایه در گردش بهره‌مند شوند.

منبع: وزارت اقتصاد