مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از اجرای ۵۹۸ کیلومتر عملیات نگهداری و بهسازی محورهای مواصلاتی استان در سال ۱۴۰۵ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛فاطمه حاجی زاده - ارسلان شکری مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه نگهداری راه‌های استان اظهار کرد: در سال جاری، مجموعاً ۵۹۸ کیلومتر عملیات روکش و لکه‌گیری آسفالت در محورهای مختلف آذربایجان‌غربی اجرا شده است.

وی افزود: این اقدامات در قالب عملیات روکش آسفالت، لکه‌گیری، درزگیری و اجرای اسلاری‌سیل انجام شده و با هدف ارتقای کیفیت رویه راه‌ها، افزایش ایمنی تردد و حفظ سرمایه‌های موجود در شبکه راه‌های استان به اجرا درآمده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی با اشاره به تمرکز بخشی از اقدامات بر محورهای اصلی استان گفت: از مجموع ۴۷ قرارداد منعقدشده، ۲۶ قرارداد مربوط به محورهای اصلی بوده که در قالب آن ۱۴۲ کیلومتر روکش آسفالت و ۸۷ کیلومتر لکه‌گیری اجرا شده است.

شکری ادامه داد: برای اجرای این عملیات، بیش از ۷ هزار و ۶۷۹ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده و در مجموع پروژه‌های اجراشده، ۴۵۳ هزار و ۷۵۱ تن آسفالت و ۱۶ هزار و ۴۲۵ تن قیر مورد استفاده قرار گرفته است.

وی همچنین از اجرای ۵۷۵ هزار متر عملیات درزگیری و ۵۳ کیلومتر اسلاری‌سیل در محورهای استان خبر داد و گفت: اجرای این اقدامات در کنار روکش و لکه‌گیری، نقش مهمی در افزایش عمر مفید رویه راه‌ها و جلوگیری از تشدید خرابی‌های سطحی دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو اظهار کرد: در حال حاضر ۶ مناقصه جدید برای اجرای ۱۲۳ کیلومتر عملیات روکش و لکه‌گیری در دست اجراست که برآورد اولیه آن حدود ۳ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان است و پس از طی مراحل قانونی وارد فاز اجرایی خواهد شد.

برچسب ها: بهسازی راهها ، راهداری
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