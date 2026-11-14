متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جراحی دست وعضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به این موضوع می‌پردازد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ عباس عبدلی متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جراحی دست وعضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت:درد دست که معمولا از بازو تا انگشتان ادامه دارد، گاهی بنابر بر دلایل عمومی از جمله خستگی و یا بلند کردن اجسام سنگین بروز پیدا می‌کند.

 وی افزود: دردی که با حرکت دست افزایش می‌یابد معمولا نشان‌دهنده آسیب‌های عضلانی، تاندونی و یا یا استخوانی است.

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به گفته وی، شناسایی این علائم به پزشک کمک می‌کند تا درک بهتری از وضعیت بیمار داشته باشد و استراتژی‌های تشخیصی دقیق‌تری را تعیین کند. برای هر بیمار، توجه به ترکیب خاصی از این علائم و ارتباط آنها با شرایط زمینه‌ای از اهمیت بالایی برخوردار است. در نهایت، تشخیص دقیق علت بیماری به انتخاب موثرترین روش درمانی برای هر  فرد کمک بسیاری می‌کند.

برچسب ها: درد دست ، درد عضلانی ، دردهای مفصلی ، عصب دست ، متخصص ارتوپدی ، علوم پزشکی یزد
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