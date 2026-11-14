باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ عباس عبدلی متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جراحی دست وعضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت:درد دست که معمولا از بازو تا انگشتان ادامه دارد، گاهی بنابر بر دلایل عمومی از جمله خستگی و یا بلند کردن اجسام سنگین بروز پیدا می‌کند.

وی افزود: دردی که با حرکت دست افزایش می‌یابد معمولا نشان‌دهنده آسیب‌های عضلانی، تاندونی و یا یا استخوانی است.

به گفته وی، شناسایی این علائم به پزشک کمک می‌کند تا درک بهتری از وضعیت بیمار داشته باشد و استراتژی‌های تشخیصی دقیق‌تری را تعیین کند. برای هر بیمار، توجه به ترکیب خاصی از این علائم و ارتباط آنها با شرایط زمینه‌ای از اهمیت بالایی برخوردار است. در نهایت، تشخیص دقیق علت بیماری به انتخاب موثرترین روش درمانی برای هر فرد کمک بسیاری می‌کند.