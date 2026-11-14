آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی جایی فراسوی زمان و مکان

ایران پر است از میراث‌های غنی فرهنگی و معنوی که با پا گذاشتن در هر کدام از آنها مسحور زیبایی‌ها و شگفتی‌هایشان می‌شویم. یکی از این میراث‌های فرهنگی غنی، آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی از جا‌های دیدنی ایران است که به عنوان یکی از زیباترین جا‌های دیدنی اردبیل هم شناخته می‌شود. شیخ صفی الدین اردبیلی مجموعه به هم فشرده‌ای از تاریخ و معماری صفویه است که هر کدام از آنها تاریخی و داستانی دارد. مجموعه خانقاه و حرم شیخ صفی‌الدین یکی از مکان‌های مهم ایرانگردی و یکی از مکان‌های برجسته ایران است که در محله عالی قاپو شهر اردبیل قرار دارد. در نوع خود شاهکاری است که از نظر توبه و وسعت بی بدیل است. این مجموعه که یکی از ۱۰ اثر باستانی مهم ایران به شمار می‌آید پنجم تیر ماه سال ۸۹ به عنوان یازدهمین اثر ارزشمند تاریخی ایران از سوی یونسکو نیز به ثبت جهانی رسید.