نمایندگی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی تأکید کرد که آمریکا می‌تواند تجاوز را از قطعنامه‌ها حذف کند، اما قادر به پاک کردن پیامدهای آن نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس»، از مبنای حقوقی و فنی گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران انتقاد کرد و خواستار توجه شورای حکام به پیامدهای حملات نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران شد.

نمایندگی ایران در این پیام نوشت: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش‌های خود درباره ایران را بر مبنای قطعنامه‌های شورای حکام تنظیم کرده است؛ قطعنامه‌هایی که از نظر فنی و حقوقی دارای ایراد بوده، با سوءاستفاده از روندهای تصمیم‌گیری به تصویب رسیده‌اند و یافته‌های آنها خارج از حدود اختیارات قانونی بوده است.

نمایندگی ایران همچنین با اشاره به اظهارات «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تأکید کرد: همان‌طور که خود گروسی اذعان کرده است، حملات به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران، شرایطی بی‌سابقه ایجاد کرده، روند بازرسی‌ها را مختل ساخته و آژانس را ناچار به خارج کردن بازرسان خود کرده است. این شرایط همچنین ایجاب می‌کند که نگرانی‌های امنیتی ایران مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه این پیام آمده است: آمریکا تجاوز را از قطعنامه‌های جانبدارانه حذف کرد، اما پیامدهای آن را نمی‌توان از واقعیت پاک کرد. واقعیت‌ها صرفاً به این دلیل که سیاست اقتضا می‌کند، ناپدید نمی‌شوند.

نمایندگی ایران در بخش دیگری از این پیام با تأکید بر اینکه بازگشت به شرایط عادی مستلزم برطرف شدن عوامل ایجادکننده وضعیت کنونی است، تصریح کرد: اجرای عادی پادمان‌ها در شرایط غیرعادی نمی‌تواند و نخواهد توانست از سر گرفته شود.

این نمایندگی در پایان تأکید کرد: شورای حکام باید به علل ریشه‌ای وضعیت کنونی رسیدگی کند؛ مأموریتی ناممکن، زیرا متجاوز را به‌عنوان یکی از اعضای خود پذیرفته است.

برچسب ها: آژانس انرژی اتمی ، جنگ تحمیلی سوم
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۵ ۲۳ آبان ۱۴۰۵
اگر قراره بازرسی از جایی بشه باید با هزینه خودشون اگر شک دارتد برای همیشه مستقر شوند و حق خروج نداشته باشند مگر با جایگزین
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۴ ۲۳ آبان ۱۴۰۵
باید از این اژانس مزخرف خارج شد چه فایده ای برای ایران داشته در دنیا قانون جنگل حاکم است از این ان پی تی در پیتی خارج شوید انوقت میبینید که چقدر التماس خواهند کرد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۹ ۲۳ آبان ۱۴۰۵
چه نماینده شجاعی افرین داغنشون کردی مرد
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۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۷ ۲۳ آبان ۱۴۰۵
جواب بدعهدی آمریکا و اروپا و آژانس فقط فقط فقط ساخت سلاح هسته‌ای و موشک قاره پیما.......
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۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۵ ۲۳ آبان ۱۴۰۵
تجاوز شده ب مراکز هسته ی ما

و دیگر مراکز و زیر ساخت هامون

پاکسازی این جنایات بخشودنی نیس
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